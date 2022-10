Les cartes graphiques Intel Arc A750 et A770 surconsomment au repos

Les cartes graphiques Intel Arc A770 et A750 sont disponibles depuis quelques jours, et de nombreux tests ont relevé leur étrange appétit de watts au repos. Nos confrères de TechPowerUp, ComputerBase ou encore Tom’s Hardware US rapportent en effet des valeurs comprises entre 30 et 50 W – des consommations clairement abusives à de si faibles niveaux de sollicitation. Intel a officiellement confirmé ce problème et apporté un semblant de solution dans un article titré High Power Consumption when Intel Arc Graphics Card is Idle.

© TechPowerUp © ComputerBase

L’entreprise explique la procédure à suivre pour tenter de refreiner l’appétit de ses cartes graphiques et aboutir à “une consommation d’énergie optimale”. Les utilisateurs doivent d’abord activer des paramètres ASPM (Active-state power management) dans le BIOS (une technologie qui permet aux périphériques PCIe de passer à de faibles états de consommation lorsqu’ils ne sont pas utilisés de manière intensive). Ensuite, Intel les invite à configurer les paramètres d’alimentation, en optant pour le mode d’économie d’énergie maximale. Bref, vous l’aurez constaté, Intel demande donc à ses clients, dont une part non négligeable ne sait peut-être même pas ce qu’est un BIOS, de s’y rendre pour trifouiller des paramètres PCIe de la carte mère puis de modifier les options d’alimentation.

© Intel © Intel

Au passage, Francisco Pires de Tom’s Hardware rapporte que les paramètres BIOS n’étaient pas proposés d’office sur les deux cartes mères mobilisées pour tester la procédure (MSI MEG Z390 Ace et MSI Z690-A DDR4 WiFi). Ils ne sont finalement apparus que sur la seconde après flashage du BIOS.

La solution d’Intel fonctionne-t-elle ?

Après avoir suivi le protocole d’Intel, notre confrère a relevé les valeurs ci-dessous. Il y a effectivement une réduction significative de la consommation… pour l’Arc A750 seulement. La manipulation n’a eu aucune incidence sur celle de l’Arc A770. Bref, espérons qu’une mise à jour du pilote corrigera le tir.

Carte graphique Avant les modifications Après les modifications Arc A770 38,9 W 38,9 W Arc A750 37,3 W 15,5 W Consommations moyennes en idle

Sources : Intel, Tom’s Hardware US, TechPowerUp, ComputerBase