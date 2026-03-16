Le Galaxy S26 tient trois heures de plus que le Pixel 10 Pro XL avec une batterie pourtant plus petite

Malgré une batterie moins volumineuse, le Samsung Galaxy S26 surpasse l’autonomie du Google Pixel 10 Pro XL de trois heures, illustrant les difficultés d’optimisation énergétique du nouveau processeur Tensor G5.

De récents tests d’autonomie mettent en lumière des disparités significatives entre le Google Pixel 10 Pro XL et le Samsung Galaxy S26 en matière d’efficacité énergétique. Bien que le modèle de Google dispose d’une batterie d’une capacité supérieure de près de 1 000 mAh par rapport à son concurrent, les résultats indiquent une endurance moindre en usage réel.

Résultats des tests d’autonomie

Selon les mesures effectuées, le Samsung Galaxy S26 affiche une durée d’utilisation active moyenne de 15 heures et 20 minutes. En comparaison, le Pixel 10 Pro XL atteint 12 heures et 29 minutes. L’écart est particulièrement marqué dans des scénarios spécifiques : le smartphone de Samsung dépasse celui de Google de plus de trois heures en lecture vidéo et affiche une autonomie presque deux fois supérieure lors de sessions de jeux mobiles.

© GSMArena

Ces données suggèrent que la capacité brute de la batterie, exprimée en milliampères-heures (mAh), ne garantit pas à elle seule une meilleure longévité si le processeur n’est pas optimisé pour la consommation d’énergie.

Caractéristiques techniques du Tensor G5

Le processeur Tensor G5, qui équipe le dernier appareil de Google, repose sur une architecture à huit cœurs :

Un cœur haute performance Cortex-X4 cadencé à 3,78 GHz

Cinq cœurs intermédiaires Cortex-A725 à 3,05 GHz

Deux cœurs d’efficacité Cortex-A520 à 2,25 GHz

L’ensemble est complété par une unité de traitement de l’intelligence artificielle (TPU) de cinquième génération, un modem Samsung Exynos 5G et un processeur graphique Imagination IMG DXT-48-1536 cadencé à 1,10 GHz.

Analyse de la conception et des performances

Plusieurs facteurs techniques expliqueraient ces résultats. D’une part, le choix de Google d’utiliser des cœurs CPU ARM de générations précédentes, conçus il y a près de trois ans, semble peser sur les performances globales et l’efficacité par rapport aux puces concurrentes plus récentes.

D’autre part, malgré une collaboration étroite avec Imagination pour le développement du GPU PowerVR, les performances graphiques restent en deçà des standards observés sur d’autres puces haut de gamme, telles que les séries Adreno de Qualcomm. Bien que le Tensor G5 soit conçu pour exceller dans les tâches liées à l’intelligence artificielle, son manque d’optimisation dans les processus courants semble limiter l’autonomie du Pixel 10 Pro XL face à la gestion énergétique plus efficiente du Samsung Galaxy S26.