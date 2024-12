Intel Core Ultra 3 205 : Un nouveau processeur pour les PC pas chers

Un processeur Intel Core Ultra 3 205 a récemment été identifié dans une fiche technique de la série Arrow Lake-S, confirmant ainsi l’existence de ce modèle destiné au segment d’entrée de gamme. Ce processeur semble être positionné comme le successeur direct des processeurs Core i3 des générations précédentes, avec des améliorations notables en termes de performances.

Un processeur pour les PC pas chers

Selon les informations disponibles, le Core Ultra 3 205 sera probablement le seul modèle de cette série, sans déclinaisons en versions « K », « KF » ou « F ». Intel semble donc orienter ce processeur vers des configurations à faible consommation énergétique ou à budget limité. Cela en ferait un choix pertinent pour des appareils nécessitant une puissance modeste à des prix compétitifs.

Les caractéristiques attendues

Le Core Ultra 3 205 serait doté d’une configuration à huit cœurs, bien que la répartition exacte entre cœurs de performance (P-Core) et cœurs efficaces (E-Core) reste incertaine. Les rumeurs suggèrent une architecture hybride avec quatre P-Cores et quatre E-Cores, une fréquence de base de 3,9 GHz et une fréquence boost pouvant atteindre 4,8 GHz sur les P-Cores. Concernant les performances graphiques, aucune information précise n’a été révélée, mais il est probable que ce modèle bénéficie des améliorations de génération apportées aux iGPU intégrés.

Le processeur tirerait parti des architectures Lion Cove pour les P-Cores et Skymont pour les E-Cores, offrant ainsi des avancées par rapport aux modèles précédents, tels que le Core i3-14100/F.

Une sortie attendue pour le CES 2025 ?

Le Core Ultra 3 205 devrait concurrencer directement les processeurs d’entrée de gamme des générations précédentes grâce à ces évolutions techniques. Sa sortie pourrait avoir lieu au cours du premier trimestre 2025, avec une annonce potentielle lors du CES 2025. Ce lancement viendrait compléter la gamme Arrow Lake, qui comprend déjà les modèles Core Ultra 5, Core Ultra 7 et Core Ultra 9.

Avec cette nouvelle gamme, Intel continue de redéfinir son offre en remplaçant progressivement les appellations « Core i » par « Core Ultra », tout en cherchant à s’adresser à une large palette d’utilisateurs, des amateurs de performances haut de gamme aux consommateurs à la recherche d’appareils économiques.