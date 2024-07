Les Core Ultra 200 rivaliseraient avec les CPU desktop les plus rapides d’Intel

Les processeurs Core Ultra 200 d’Intel offriraient un gain de performance significatif. Un bench d’un CPU Arrow Lake desktop dévoilerait un score mono-threads supérieur de plus de 20% en comparaison de celui du Core i9-14900KS, pourtant la puce actuelle la plus rapide d’Intel.

Intel va avoir fort à faire si l’entreprise veut rivaliser avec la nouvelle génération de processeurs concurrents. 2024 devrait être une année prolifique pour ce qui est des CPU et heureusement la firme responsable des futurs Core Ultra 200 (Arrow Lake) a plusieurs atouts dans sa manche.

Entre ses différents segments mobiles, dont font partie les Core Ultra 200V (Lunar Lake) pensés pour l’IA et les processeurs plus “classiques” de la famille des Arrow Lake, le catalogue d’Intel s’annonce fourni.

Les Core Ultra 200 qui devraient sortir en fin d’année, entre octobre et décembre, semblent particulièrement prometteurs. Les CPU desktop (Arrow Lake-S) auraient une fréquence de base rehaussée afin de balayer les performances des Intel Core de génération précédente.

Bien que les Arrow Lake fassent l’impasse sur l’hyper-threading, leur nouvelle architecture composée de P-Core Lion Cove et de E-Core Skymont devrait offrir une efficacité et des capacités accrues. À ce propos, la fuite récente d’un benchmark d’un des CPU desktop tend à confirmer ces améliorations.

©Intel

Les Arrow Lake imbattables en mono-threads ?

Il semblerait que les Core Ultra 200, en mono-threads bénéficient d’une augmentation de plus de 20% de leurs performances en comparaison de l’Intel Core i9-14900KS. Si cela s’avère exact, ce résultat pourrait être particulièrement impressionnant sachant que le Core i9 a décroché la palme du processeur le plus rapide du monde.

Le benchmark en question provient d’un utilisateur du forum Tieba Baidu, n’ayant rien d’officiel il convient donc de le considérer avec prudence. Les scores obtenus par le processeur Arrow Lake, s’il s’agit bien d’un CPU de cette famille, sont néanmoins encourageants.

Quoi qu’il en soit, en mono-threads celui-ci obtient 1143,2 points tandis qu’en multi-threads le score serait de 12 922,4. Alors que le CPU testé est inconnu, son score (multi-threads) le place en dessous des i7-14700K et i7-13700K actuels.

Il est donc possible que l’Arrow Lake en question provienne de la prochaine série 5 d’Intel. D’autant plus que ses résultats dénotent d’une augmentation proche des 30% par rapport au Core i5-14600K.

©Tieba Baidu

Vers une génération d’Intel Core Ultra 200 très performante

En revanche, le fait qu’il soit plus performant (en mono-threads) que le plus rapide des processeurs de la génération actuelle est malgré tout intéressant. Une tâche particulièrement complexe serait gérée bien plus rapidement par les Arrow Lake, même par ceux issus des séries les moins avancées.

Qui plus est le multi-threads n’a pas non plus à rougir, dans sa catégorie potentielle (série 5) le CPU testé offrirait également une amélioration significative des performances. Les processeurs Arrow Lake-S devraient être parmi les premiers Core Ultra 200 à être commercialisés. Le segment desktop serait prévu pour octobre tandis que les CPU mobiles pourraient arriver en début d’année prochaine.

Arrow Lake-S Core i9-14900K Nombre de cœur 24 cœurs (8+16) 24 cœurs (8+16) Fréquence de base 3,6 GHz 3,2 GHz(P-Core) Fréquence Max ? 6,0 Ghz Cache L3 36 Mo 36 Mo (total) Socket LGA 1851 FCLGA1700

Un bench d’un potentiel CPU Arrow Lake permet d’apercevoir les améliorations des CPU.

Le score monothreads serait supérieur de plus de 20% par rapport au Core i9-13700K.

En multithreads, le gain de performance serait de 30% par rapport au Core i5-14600K

Source : Tieba Baidu