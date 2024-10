MacBook Pro M4 : voici tous les modèles et les configurations possibles avec ce nouvel ordinateur d’Apple

Voici tous les détails des nouveaux MacBook Pro d’Apple, avec la nouvelle puce M4, et ses déclinaisons M4 Pro et M4 Max. Attention, le prix pique un peu !

Apple vient de dévoiler ses nouveaux modèles de MacBook Pro équipés des puissants processeurs M4, M4 Pro et M4 Max. Bien que l’apparence extérieure reste strictement inchangée, les caractéristiques de l’ordinateur portable performant d’Apple offrent une montée en puissance assez intéressante. Disponibles en versions 14 et 16 pouces, comme toujours, ces nouvelles machines offrent des améliorations notables sur le plan des performances, comme du stockage, comme de l’affichage.

Plus de puissance avec les puces M4, M4 Pro et M4 Max

Cette nouvelle gamme de MacBook Pro apporte un vent de fraîcheur, sous le capot seulement. En effet, aucune modification du châssis de l’ordinateur n’est effectuée ici. La version standard se contente du processeur M4, tandis que les modèles plus avancés se dotent des M4 Pro et M4 Max, adaptés pour les utilisateurs ayant des besoins gourmands en traitement de données et en graphisme.

Le M4 Pro et le M4 Max qui équipent les modèles haut de gamme du MacBook Pro, offrant des performances graphiques et de calcul de haut vol, avec une efficience énergétique également revue à la hausse. Avec sa nouvelle architecture, le processeur M4 Max atteint un maximum de 16 cœurs pour le CPU et jusqu’à 40 cœurs pour le GPU. De plus, le M4 Max est capable de gérer jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée, une bonne nouvelle qui facilitera les flux de travail exigeants et les applications gourmandes en mémoire.

Un nouvel écran nano-texturé

Le MacBook Pro M4 propose désormais un écran optionnel nano-texturé, qui réduit les reflets et améliore la visibilité en extérieur, tout en atteignant 1000 nits en contenu SDR et jusqu’à 1600 nits pour le HDR. Les nouvelles machines sont également équipées d’une caméra FaceTime de 12 MP avec la fonctionnalité Center Stage, qui suit l’utilisateur pendant les appels vidéo FaceTime.

Pour le transfert nde données, les ports Thunderbolt 5 sont désormais intégrés, offrant des vitesses bien plus rapides que la génération précédente.

Plus de mémoire unifiée pour plus de performances

Les modèles 14 pouces et 16 pouces de base démarrent désormais avec une mémoire RAM de 16 Go pour le M4, comparé aux 8 Go des versions précédentes, tandis que le M4 Pro et le M4 Max peuvent être configurés avec des capacités de mémoire plus élevées, jusqu’à 128 Go. Cette augmentation de mémoire est pensée pour anticiper les besoins futurs d’Apple Intelligence, qu’Apple prévoit d’intégrer dans ses prochains appareils.

La puce M4 est dotée d’un CPU à 10 cœurs et d’un GPU à 10 cœurs, avec une Neural Engine à 16 cœurs pour un traitement rapide de l’apprentissage machine. Ce modèle de base démarre avec 512 Go de stockage, extensible jusqu’à 2 To, et il est optimisé pour une autonomie de batterie montant jusqu’à 24 heures, idéal pour les utilisateurs en déplacement.

Prix et disponibilité

Les prix commencent à 1899€ pour le MacBook Pro M4 de 14 pouces, avec des options en finitions Space Black et Silver. Les modèles plus avancés, comme le 14 pouces avec puce M4 Pro, débutent à 2399€ avec 24 Go de RAM, tandis que le MacBook Pro 16 pouces avec M4 Max démarre à 4099€. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes, et les premières livraisons sont prévues pour le 8 novembre.