Le mod Project Mojave pour Fallout 4 est disponible en accès anticipé

Les moddeurs HcG x Grill, TheFriedturkey, C411um13 et MrColonelMustard annoncent que leur mod Project Mojave pour Fallout 4 est désormais disponible en accès anticipé. Ils ont publié la vidéo trailer ci-dessous pour illustrer leur réalisation.

Selon eux, quatre mois de travail ont été nécessaires pour proposer cette version. Les moddeurs ont recréé le strip de Fallout New Vegas pour l’incorporer dans Fallout 4. Selon la description disponible sur le Nexusmods, ce remake représente environ un quart de la carte (autour d’Ivanpah Drylake et de la I15). Outre cette zone, il ajoute 10 créatures, dont 3 inédites, plus de 800 éléments remodelés, 3 maisons de joueur, 3 jeux de casino entièrement fonctionnels, auxquels il est possible de jouer dans les casinos mais aussi dans une colonie après les avoir préalablement fabriqués via l’atelier, 3 zones de colonies, 20 armes dont 13 uniques, 50 vêtements.

Si ce menu vous a donné envie, vous pouvez télécharger ce mod Project Mojave sur le Nexusmods ; le fichier pèse 3,8 Go. Ses auteurs proposeront des correctifs au fil des semaines ; un Hotfix est d’ailleurs déjà disponible.

Bien sûr, il y a de nombreux autres mods en cours d’élaboration pour Fallout 4, dont certains s’annoncent très prometteurs. Citons notamment Fallout 4 The Capital Wasteland, un remake complet de Fallout 3, ou encore Fallout London, qui permettra de vivre de nouvelles aventures en dehors des États-Unis.

Au passage, précisons que Steam propose actuellement Fallout 4 à 5 euros dans sa version basique, 10 euros dans sa version GOTY incluant tous les DLC. Le titre, sorti en 2015, a des exigences maintenant assez modestes sur PC. La configuration minimale mentionne un processeur Intel Core i5-2300 2,8 GHz / AMD Phenom II X4 945 3,0 GHz ou équivalent, 8 Go de RAM, une carte graphique NVIDIA GTX 550 Ti 2 Go / AMD Radeon HD 7870 2 Go ou équivalent.