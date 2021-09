NVIDIA annonce de nouveaux jeux compatibles DLSS et Relfex et publie un pilote Game Ready pour Windows 11

NVIDIA annonce 28 nouveaux jeux compatibles DLSS, faisant passer à plus de 100 le nombre de jeux et applications prenant en charge la technologie. Dans cette liste figurent Alan Wake Remastered et Industria. Toujours au sujet du DLSS, NVIDIA mentionne le lancement d’un plug-in UE4 pour les développeurs indépendants. Par ailleurs, l’entreprise publie un un pilote Game Ready pour le lancement de Windows 11 ; il inclut le support de huit jeux à venir. Enfin, la société étend son NVIDIA Reflex à Splitgate et Deathloop et inaugure un nouveau mode NVIDIA Deep Learning Anti-Aliasing (DLAA).

À propos du DLSS, le communiqué de NVIDIA indique :

« Alan Wake Remastered (5/10) – Le NVIDIA DLSS multiplie par deux les performances en 4K. Chaque GPU GeForce RTX peut obtenir plus de 60 IPS avec des paramètres maximums en 4K avec le NVIDIA DLSS activé dans Alan Wake Remastered.

Industria (30/9) – Avec des paramètres maximaux et le ray tracing activé, le NVIDIA DLSS accélère vos performances jusqu’à 2 fois dans Industria ».

NVIDIA publie aussi un nouveau trailer DLSS pour Severed Steel.

NVIDIA annonce 9 jeux compatibles DLSS, dont 6 proposant du ray tracing

Nouveau pilote NVIDIA Game Ready pour Windows 11

Concernant le nouveau pilote NVIDIA Game Ready pour Windows 11, il concerne les jeux ci-dessous :

Alan Wake Remastered

Deathloop

Diablo II: Resurrected

Far Cry 6

Hot Wheels Unleashed

Industria

New World

World War Z : Aftermath

En outre, la firme a intégré les titres supplémentaires ci-dessous aux « paramètres optimaux en un clic de GeForce Experience » ; plus de 1000 titres sont pris en charge.

Bravely Default II

Deathloop

GRIT

ICARUS

Myst (2021)

NBA 2K 22

Pathfinder: Wrath of the Righteous

The Legend of Heroes: Hajimari No Kiseki

Twelve Minutes

Vampire: The Masquerade – Bloodhunt

Terminons avec l’ajout de la prise en charge d’un nouveau mode NVIDIA Deep Learning Anti-Aliasing (DLAA) qui est activé dès aujourd’hui sur le serveur de test d’Elder Scrolls Online.

Source : CP NVIDIA, NVIDIA