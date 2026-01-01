Le prix obscène du nouveau Snapdragon va tuer vos rêves de smartphone haut de gamme

En raison du coût prohibitif de la gravure en 2nm chez TSMC, l’adoption du Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro devrait se limiter aux modèles ultra-premium, contraignant la majorité des constructeurs à se rabattre sur une version standard techniquement bridée.

Le prochain SoC haut de gamme de Qualcomm, gravé en 2nm, afficherait un prix unitaire supérieur à 300 dollars, poussant la majorité des constructeurs vers la version standard.

Une nouvelle gamme avec une version “Pro”

Qualcomm prévoit de reproduire l’an prochain la segmentation introduite avec le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Le fabricant de San Diego proposerait deux versions du Snapdragon 8 Elite Gen 6 : une déclinaison standard et une variante “Pro” positionnée sur le segment ultra-premium.

Selon une source identifiée sous le nom de Smart Chip Insider sur Weibo, l’écart tarifaire entre ces deux puces orienterait mécaniquement les constructeurs vers la version non-Pro pour leurs appareils haut de gamme.

Le 2 nm de TSMC coûte cher

Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro constituerait le premier SoC Qualcomm produit en masse sur le nœud 2nm de TSMC. Cette gravure avancée implique des coûts de wafer estimés à 30 000 dollars par unité, contre des tarifs inférieurs pour le procédé 3nm actuel.

À titre de comparaison, le Snapdragon 8 Elite Gen 5 se négocie déjà autour de 280 dollars pièce selon les volumes et accords contractuels. La version Pro de la génération suivante dépasserait les 300 dollars, intégrant une nouvelle architecture CPU Oryon et un GPU renforcé.

Des compromis techniques sur la version standard

La déclinaison non-Pro du Snapdragon 8 Elite Gen 6 présenterait plusieurs limitations. D’après les informations disponibles, elle ne supporterait pas la mémoire LPDDR6 et embarquerait un GPU moins performant. Ces restrictions permettraient de maintenir un tarif proche de la génération actuelle.

Cette configuration réduite coïncide avec une contrainte externe : la crise des composants mémoire. Les projections indiquent une hausse de 25% du coût des matériaux pour les smartphones, incitant certains fabricants à envisager le retour de configurations 4 Go de RAM sur l’entrée de gamme et un ralentissement de l’adoption des 16 Go sur le segment premium.

Attention à la surchauffe

Les performances supérieures du Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro s’accompagneraient de contraintes de dissipation thermique. Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 nécessite déjà une consommation électrique élevée pour surpasser l’A19 Pro d’Apple dans certains benchmarks. Sans système de refroidissement adapté, les gains théoriques de la version Pro pourraient rester inexploités en conditions réelles d’utilisation.

Ces paramètres combinés : coût du silicium, prix de la mémoire et gestion thermique, suggèrent une adoption majoritaire de la version standard pour les flagships 2026.