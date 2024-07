Le ray-tracing dans The First Descendant est un désastre inutile, et même nuisible

The First Descendant, le dernier jeu du studio NEXON, pourrait avoir un des pires ray tracing de l’histoire. Son implémentation laisserait à désirer, il n’améliorerait que très peu les visuels du jeu tandis qu’il aurait un impact très négatif sur les performances.

©NEXON et Valve

Bien que le ray tracing (RT) soit une technologie permettant de sublimer les graphismes des jeux, son efficacité peut varier grandement. L’outil censé améliorer la gestion de la lumière et des ombres peut parfois s’avérer décevant.

Le RT peut avoir un impact important sur les performances en jeu et un PC gamer haut de gamme peut être nécessaire pour profiter de la technologie dans les meilleures conditions. Son intégration correcte et surtout utile est donc primordiale afin d’offrir des graphismes de qualité sans trop impacter le framerate d’un jeu.

Malheureusement, il semblerait que certains studios ne souhaitent pas faire cet effort. Comme Blizzard et le ray tracing raté de Diablo 4, celui de The First Descendant semble absolument superflu, pire encore il serait handicapant.

Sans RT ©DSOG Avec RT ©DSOG

Le TPS du genre looter-shooter ( Destiny 2, Outriders ou Warframe) développé par NEXON semble, en effet, avoir totalement raté son coup. Le jeu Unreal Engine 5 sur PC aurait probablement l’un des pires ray tracing de l’histoire du jeu vidéo.

Le ray tracing de The First Descendant est inutile

Des tests récents effectués par DSOG (Dark Side Of Gaming) suggèrent en effet que le RT est à la fois trop gourmand en ressources et aussi quasiment inutile. Les performances, même sur une carte graphique haut de gamme, seraient fortement impactées.

Les différents essais ont pourtant été réalisés sur une configuration assez musclée, avec notamment un processeur Ryzen 9 7950X3D et une carte graphique GeForce RTX 4090. Pourtant, avec le RT activé, The First Descendant atteint à peine les 60 FPS.

Qui plus est, les améliorations que la technologie apporte au TPS sont pour ainsi dire inexistantes. Certaines ombres semblent effectivement plus réalistes mais c’est à peu près tout. Compte tenu de la perte de framerate liée au RT ainsi que sa qualité, il est logique de se demander si NEXON a vraiment pris le temps de travailler sur son intégration.

Le TPS de NEXON est-il trop exigeant ?

Malheureusement, si les configurations recommandées du TPS semblent assez accessibles, son optimisation laisserait à désirer, elle aussi, ce qui pourrait aggraver le problème de performances. À titre d’exemple, la machine de DSOG, sans RT ni DLSS 3 d’activé, ne pourrait afficher que 89 FPS au maximum.

Sans RT ©DSOG Avec RT ©DSOG

Toutefois, avec la technologie de NVIDIA activée et toujours sans ray tracing, le framerate atteindrait les 100 FPS. Il est donc recommandé de ne pas utiliser le RT lors des sessions de jeu, surtout si celui-ci n’a qu’un véritable effet ; dégrader les performances.

Quoi qu’il en soit, il semblerait que l’optimisation globale de The First Descendant ne soit pas totalement au point. Que ce soit son RT ou ses performances de base, le jeu mériterait que son studio s’attarde un peu dessus. Il faut espérer qu’une prochaine mise à jour du jeu puisse corriger le tir.

Configuration Minimale Recommandée Système d’exploitation Windows 10 x64 (20H2) Processeur Intel i5-3570AMD FX-8350 Intel i7-7700KAMD Ryzen 5 2600X Carte graphique GeForce GTX 1050TiAMD Radeon RX 570 (4Go) GeForce RTX 2060AMD Radeon RX 5600XT Mémoire vive 8 Go 16 Go Espace disque 50 Go DirectX Version 12

Le ray tracing ne serait pas excellent sur The First Descendant.

L’outil, devant améliorer les graphismes et la lumière, n’aurait que très peu d’effet.

Pire, le RT, même sur un PC musclé, ferait chuter les performances.

Source : DSOG