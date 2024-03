Le ray tracing de Diablo 4 peut diviser par deux les performances, est-il raté ?

©MxBenchmarkPC via YouTube

Diablo 4 n’est certes pas un jeu particulièrement beau ou à la pointe de la technologie, mais il reste un titre bien optimisé. Le titre de Blizzard Entertainment est, en effet, relativement stable même sur des configurations modestes.

Qui plus est, le jeu sur console est capable d’atteindre un framerate relativement acceptable de 60 FPS en plus d’être assez stable. Un an avant l’arrivée de son extension “Vessel of Hatred”, le Hack’n’Slash de Blizzard a été mis à jour afin de profiter de la technologie de ray tracing.

Celle-ci doit venir embellir le mode Sanctuaire grâce à l’ajout d’ombres et de reflets plus réalistes. Malheureusement, son intégration laisse apparemment à désirer. De récentes vidéos comparant le jeu avec et sans le ray tracing dépeignent un tableau décevant : le ray tracing serait superflu et ferait chuter les performances du jeu.

Sur un PC haut de gamme, cela ne semble pas être véritablement un problème. Surtout compte tenu de la compatibilité de la technologie d’upscaling DLSS de NVIDIA. En revanche, sur console de salon, cela remet en question l’existence même de cette option.

Le ray tracing est presque imperceptible

C’est notamment le youtubeur MxBenchmarkPC qui s’est attelé aux tests. Malheuresement ses résultats sont assez préoccupants malgré sa machine dernier cri. Avec un CPU Intel Core i-9 13900K et un GPU NVIDIA GeForce RTX 4090, en activant le ray tracing, son framerate est divisé par deux en moyenne.

Alors que son personnage est seul à l’écran et sans gros effets visuels, le jeu de MxBenchmarkPC passe parfois de 260 FPS à 100 FPS. Certes, les options graphiques du jeu sont poussées à l’extrême, cependant, la différence est tout de même trop importante.

De plus, dans la vidéo, il est difficile de faire une réelle différence entre le jeu avec ou sans ray tracing. Les améliorations ne semblent en effet que légères. Le jeu est loin d’être injouable dans ces conditions sur PC. En revanche, sur console, cela pourrait poser un véritable problème.

Les consoles de salon ne vont pas aimer le ray tracing

Diablo 4 étant un jeu avec énormément d’effets visuels et de modèles complexes, ces chutes de framerate pourraient entraîner une expérience très désagréable pour les joueurs. Qui plus est, avec le ray tracing, les consoles de salon (PS5 et Xbox Series) ciblent désormais 30 FPS. Il est peu probable que ces derniers soient stables, dégradant de ce fait encore plus les sessions de jeu.

Malheureusement, le gameplay rapide et nerveux du Hack’n’Slash de Blizzard repose énormément sur la stabilité de son framerate. Vu les concessions que cela entraîne, le ray tracing ne semble pas être une véritable valeur ajoutée pour Diablo 4.

Surtout que l’amélioration graphique que le ray tracing entraîne est peu perceptible. Il est donc probable que la technologie soit boudée par les joueurs. Finalement elle ne représenterait qu’un coup d’épée dans l’eau de la part de Blizzard.