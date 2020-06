Le Ryzen 5 3600XT confronté à l’Intel Core i5-10400 sur plusieurs jeux

Le 17 juin dernier, AMD a dévoilé officiellement ses Ryzen 3000XT, une gamme composée de trois références : Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT et Ryzen 5 3600XT. Ces processeurs reprennent les caractéristiques des Ryzen 3000 mais bénéficient d’une fréquence Boost légèrement rehaussée. Il y a quelques jours, on a vu ces Ryzen 3000XT Matisse Refresh s’échauffer sur GeekBench et logiquement devancer les Ryzen 3000 de quelques points. Restait à voir ce qu’ils valent dans le domaine du jeu vidéo, leur principale raison d’être, AMD ayant surtout dégainé cette série pour concurrencer les Comet Lake-S d’Intel sur ce segment.

TecLab a opposé deux puces 6 cœurs / 12 threads, les Ryzen 5 3600XT et Intel Core i5-10400, sur plusieurs titres, dont World War Z, Assassin’s Creed Odyssey ou Rainbow Six Siege. Le concurrent d’AMD prend place sur une carte mère B550 de marque non spécifiée et celui d’Intel, sur une carte mère Z490 MSI MEG Unify. Les deux processeurs collaborent avec une carte graphique RX 5600 XT et sont refroidis par un kit AIO EKWB Ultra 360. Petite disparité concernant la mémoire en revanche, puisque la plateforme Intel utilise 16 Go de DDR4-4000, tandis que la plateforme AMD se limite à de la DDR4-3600.

AMD : les Ryzen 4000 sont prêts

Match nul

Comme vous le constatez avec les résultats ci-dessous, les deux processeurs se neutralisent. Au maximum, l’écart est de 4 ips sur Rainbow Six Siege, mais avec plus de 303 ips au minimum, celui-ci est négligeable. Ainsi, impossible de déterminer un vainqueur en se basant uniquement sur les performances.

Jeu Intel Core i5-10400 (nombre d’ips moyen) AMD Ryzen 5 3600XT (nombre d’ips moyen) World War Z (1080p Vulkan) 162 160 CS:GO (1080p) 349,56 351,49 Shadow of The Tomb Raider (1080p DX12) 116 115 Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint (1080p Vulkan) 129 126 Metro Exodus (1080p DX12) 74,34 73,29 Rainbow Six Siege (1080p) 307 303 Assassin’s Creed Odyssey (1080p) 78 81 Borderlands 3 (1080p DX12) 82,46 79,64

Le facteur déterminant sera donc le prix. Le Ryzen 5 3600XT n’arrivera que le 7 juillet, mais il a un MSRP de 249 dollars. En France, les fuites donnent grosso modo un tarif compris entre 250 et 300 euros au lancement. Le Core i5-10400 a un RCP pour 1000 unités de 182 dollars, et sa version F dépourvu d’iGPU, le Core i5-10400F, de 157 dollars. Actuellement, vous pouvez trouver le Core i5-10400 à 203 euros environ, et le Core i5-10400F légèrement sous les 200 euros. Gardez toutefois à l’esprit que le combo Ryzen 3000 (et Ryzen 3000XT) + carte mère série 500 offre l’avantage du PCIe 4.0, tandis que les processeurs Comet Lake-S d’Intel se cantonnent à du PCIe 3.0.