Le Ryzen 5 5600X s’arroge la première place sur PassMark en mono-cœur

Le 5 novembre, AMD commercialisera ses processeurs Ryzen 5000, sous architecture CPU Zen 3. S’il faudra attendre des tests complets pour pouvoir émettre un jugement définitif, avec ce qu’on a vu jusqu’à présent, ces puces s’annoncent très performantes. Il y a quelques jours, on a par exemple surpris le Ryzen 5 5600X en train d’humilier le Core i5-10600K sur SiSoftware. Le revoici à l’œuvre, sur PassMark, où il s’octroie tout simplement la première place du classement mono-cœur.

Le Ryzen 5 5600X est un modèle 6 cœurs / 12 threads. Il a une fréquence de base de 3,7 GHz et une fréquence Boost de 4,6 GHz. Avec 3 495 points, il devance ses rivaux Intel, dont le Core i9-10900K qui plafonne à 3 177 points.

Les Ryzen 5000 apprécieraient la DDR4-4000

Des Ryzen 5000 performants à la fois en multicœurs… et en mono-cœur

Déjà il y a quelques jours, sur Geekbench, on avait découvert que ses grands frères, les Ryzen 9 5950X et Ryzen 9 5900X, s’en sortaient très bien en mono-cœur ; ils distançaient les Core d’Intel sans trop de difficulté et ce, malgré leur TDP nettement inférieur.

Tout ceci est en tout cas de bon augure pour AMD ; jusqu’ici, ses processeurs devançaient souvent ceux d’Intel en multicœurs, mais éprouvaient plus de difficultés en mono-cœur. Il semblerait donc que l’entreprise soit parvenue à inverser la tendance y compris sur ce terrain.

Source : VideoCardz