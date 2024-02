Le Snapdragon X Elite serait plus rapide que le plus performant des Ryzen mobiles Phoenix

© Qualcomm

Si les ordinateurs portables basés sur une puce Snapdragon X Elite ne devraient faire leur apparition sur le marché que d’ici quelques mois, plus précisément vers le milieu de l’année 2024, les premiers prototypes sont en revanche déjà fonctionnels et montrent leurs performances dans les logiciels de benchmarking les plus populaires. De quoi comparer la puissance de la puce de Qualcomm avec celle des solutions mobiles concurrentes, et vérifier que les allégations du constructeur sont véridiques.

Une puce Qualcomm mobile qui rivalise avec des Ryzen de bureau

Un prototype de système basé sur un Snapdragon X Elite “X1E80100” et fonctionnant sur une version Preview de Windows 11 24H2 a ainsi passé quelques temps sur Geekbench 6. Avec des scores de 2574 points en single-core et 12562 points en multi-core, ce SoC se montre plus rapide qu’un Ryzen 9 7940HS, ce dernier atteignant “seulement” respectivement 2475 points et 11667 points dans ce bench.

Le Ryzen 9 7945HX reste toutefois plus rapide, mais cette puce est principalement un modèle de bureau porté au format mobile. Avec ses 12 coeurs (8 cœurs performances Oryon associés à 4 cœurs efficients), le Snapdragon X Elite parvient même à égaler en multi-coeurs un Ryzen 5 7600. Côté Apple, la nouvelle puce de Qualcomm se hisse au niveau d’un M2 en single-core, et le dépasse allègrement en multi-core. Seul l’Apple M3 reste inatteignable, pour le moment.

Processeur Geekbench 6

single-core Geekbench 6

multi-core Snapdragon X Elite 2574 12562 Apple M2 2589 9472 Apple M3 3181 15620 Ryzen 9 7640HS 2475 11667 Ryzen 9 7945HX 2727 15623 Ryzen 5 7600 2736 12260

Notons tout de même que les tests ont été réalisés sur une pré-version de Windows 11, pas encore totalement optimisée pour l’architecture ARM du Snpadragon X Elite ; les résultats finaux sont donc susceptibles d’être encore meilleurs.