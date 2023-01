L’écran PC Acer 27 pouces bénéficie d’une remise de 25 %

Chez Boulanger, c’est le moment de profiter de ce bon plan pour acheter un écran PC. En effet, l’écran PC Acer 27 pouces ED273U Pbmiipx est actuellement à 219,99 € au lieu de 299,99 €.

Écran PC Acer 27 pouces > 219,99 € chez Boulanger

L’écran PC Acer 27 pouces est moins cher chez Boulanger

Les gamers qui ont besoin d’un écran PC pour s’équiper ou pour changer leur écran actuel vont certainement trouver leur bonheur sur la boutique Boulanger. Toutefois, il faudra veiller à ne pas attendre trop longtemps car les stocks vont certainement vite partir.

La dalle incurvée 1500R de la marque Acer va permettre à l’utilisateur de jouer tout en ayant un bon confort visuel ainsi qu’un champ de vision nettement amélioré par rapport l’utilisation d’un écran traditionnel. Concernant la définition QHD de l’écran, elle est de 2560 x 1440 pixels soit une qualité tout à fait correcte qui assurera des couleurs vives et détaillées.

L’écran vous permettra peut-être de faire la différence et de remporter vos parties grâce à un temps de réponse de 1 ms et à un taux de rafraichissement de 165 Hz. Du côté de la connectique, ce sont 2 ports HDMI, un connecteur DisplayPort et une prise pour le casque audio 3,5 mm qui sont présents.