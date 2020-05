L’émulateur Yuzu gère désormais le multicœurs

Dans le domaine des émulateurs, Yuzu, l’émulateur de Nintendo Switch, s’est rapidement imposé comme une référence. Ses développeurs l’ont notamment rendu compatible avec l’API Vulkan en décembre 2019, ce qui a permis de gros gains pour les cartes AMD. Voici une nouvelle étape très importante de franchie, avec la prise en charge du multicœurs.

Forcément, cet ajout s’avère bénéfique sur la grosse majorité des jeux, comme en atteste cette vidéo. Sur certains titres, le nombre d’images par seconde est carrément doublé. La machine utilisée embarque un processeur Core i7-8700k à 5 GHz, une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti et 16 Go de mémoire DDR4-3200.

Prometteur pour les ordinateurs équipés de vieux processeurs

Jusqu’à présent, Yuzu n’exploitait qu’un seul cœur. Par conséquent, ce changement devrait nettement favoriser les utilisateurs possédant un processeur ancien, non overclocké ou qui ne monte pas très haut en fréquence. Outre le gain d’ips, les temps de chargement semblent également raccourcis.

Toutefois, deux informations sont à prendre en considération. La première, c’est que la gestion du multicœurs oblige l’activation de l’Async Compute. La seconde, c’est que cela limite la fréquence d’images à 30 ips. Heureusement, il est possible de contourner cette deuxième restriction via des mods téléchargeables. BSoD Gaming, l’auteur de l’extrait, liste et donne les liens dans le descriptif de sa vidéo pour plusieurs jeux.

Actuellement, cette prise en charge du multicœurs n’est disponible que pour les abonnés. Si vous êtes impatients, vous pouvez vous souscrire via Patreon. Mais on imagine que l’équipe proposera une mise à jour pour la version gratuite de l’émulateur dans les prochaines semaines.

Source : DSOGaming