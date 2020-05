Gears of War 3 et GoW Judgement jouables sur l’émulateur Xbox 360 Xenia, la preuve en vidéo

Si vous êtes joueurs PC et que vous appréciez la série Gears of War, outre Gears Tactics, sorti il y a quelques jours et dont vous pouvez découvrir une vidéo de 25 mins ici, seuls les derniers opus, Gears 5, Gears of War 4 et le tout premier, Gears of War Ultimate Edition, sont disponibles sur cette plateforme. Vous devez donc faire l’impasse sur Gears of War 2, Gears of War 3 et Gears of War Judgement. Des jeux sortis respectivement en 2008, 2011 et 2013 sur Xbox 360. Bonne nouvelle, ces deux derniers titres sont désormais entièrement jouables grâce à l’émulateur Xenia.

Xenia est un émulateur qu’on a découvert en 2018. Il est notamment capable de faire tourner Halo 3 à 30 images par seconde. Un certain Andrew Russell publie la vidéo ci-dessus. On y découvre Gears of War 3 et Gears of War Judgement sur Xenia Canary, la version expérimentale de l’émulateur.

Du 30 ips, comme sur Xbox 360

Toutefois, les titres susmentionnés tournent à leur fréquence d’origine, soit 30 images par seconde. Pour l’instant, il n’y a pas de patch pour augmenter le nombre d’images par seconde à 60. Il y a pourtant de la marge, puisque le logiciel de monitoring actionné par Andrew Russel dans cette vidéo indique que sa carte graphique et son processeur ne tournent pas au maximum de leur capacité. En l’occurrence, la machine utilisée embarque un APU Ryzen 5 3400G (quatre cœurs / huit threads avec une fréquence de base de 3,7 GHz et une fréquence Turbo de 4,2 GHz), une carte graphique NVIDIA GTX 1660 Ti avec 6 Go de VRAM et 8 Go de mémoire en dual channel. Pour l’OS, c’est du Windows 10 Pro. En tout cas, à 30 ips, l’expérience est similaire à celle proposée sur Xbox 360, et il n’y a pas de chutes de framerate.

Pour télécharger Xenia Canary, rendez-vous ici.

Source : DSOGaming