Super Smash Bros Ultimate enfin émulé sur Yuzu

L’émulateur de Nintendo Switch Yuzu est capable de faire tourner Super Mario Odyssey depuis longtemps, et voici qu’il accueille un nouveau titre issu de l’univers du célèbre plombier : Super Smash Bros Ultimate. Le jeu est sorti en décembre 2018 sur la console de Nintendo.

Le youtubeur BSoD Gaming partage une vidéo pour illustrer le résultat. Tout n’est pas encore irréprochable, mais en tout cas, le jeu est jouable. Une grande première sur un émulateur pour ce titre.

Entre 48 et 60 ips

En l’état, avec 2 à 4 joueurs, Super Smash Bros Ultimate tourne entre 48 et 60 ips sur une machine de puissance moyenne. Celle-ci embarque un processeur Intel Core i3-8350k à 4,6 GHz, une carte EVGA GTX 1070 et 16 Go de DRR4-3200. Lorsque le nombre de combattants passe à 6-8 en revanche, les choses se compliquent un peu. Cependant, on peut compter sur l’équipe de Yuzu pour apporter des améliorations dans les prochaines semaines. En fin d’année dernière, les développeurs ont notamment ajouté l’API Vulkan à leur émulateur, qui a permis de gros gains de performance pour les cartes AMD.