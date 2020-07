L’Epic Games Store intègre GOG Galaxy 2.0

Il y a un peu plus d’un an, GOG affichait son ambition pour le moins audacieuse : imposer GOG Galaxy 2.0 comme lanceur universel, capable de réunir toutes les autres plateformes sous sa houlette. Après le Xbox Live, voici une nouvelle prise, et non des moindres : l’Epic Games Store.

Le compte twitter officiel de GOG a officialisé cette intégration il y a quelques heures. Ainsi, cela signifie qu’une fois son compte associé, un utilisateur peut lancer ses jeux présents sur la plateforme d’Epic directement depuis GOG. Au passage, n’oubliez pas que celle-ci donne actuellement Torchlight 2.

Les 50 meilleurs free-to-play sur PC et Mac, à savourer sans dépenser un centime

Une étape qui en annonce peut-être d’autres

Steve Allison, directeur général de l’Epic Games Store, s’enthousiasme : « C’est une étape importante pour faire tomber les barrières entre les différents stores PC, car elle permet une expérience unifiée pour que les joueurs puissent gérer leur bibliothèque de jeux PC indépendamment de l’endroit où ils les ont achetés ».

Même entrain chez Oleg Klapovsky, vice-président principal de GOG : « Nous sommes heureux d’ajouter à GOG Galaxy 2.0 l’intégration officielle de l’Epic Games Store. Elle devient la deuxième plateforme externe connectée de l’application. Avec GOG.com et Xbox Live, ces intégrations officielles apportent une expérience plus transparente et plus fiable aux joueurs ».

Afin de relier les comptes, la procédure n’est guère compliquée. En effet, il suffit de se rendre dans les paramètres de GOG Galaxy. Dans « Ajouter des jeux et des amis », il faut sélectionner « Connecter Plateformes » puis choisir l’Epic Games Store. Une fois les identifiants entrés, les deux comptes sont connectés.

Nous sommes maintenant curieux de découvrir si, dans les prochains mois, GOG parviendra à convaincre d’autres plateformes, telles que Steam ou Ubisoft, de rejoindre cette grande réunion de famille…