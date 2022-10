Les AirTag d’Apple bénéficient d’une belle promo chez Amazon

Chez Amazon, l’AirTag d’Apple est à 33,83 € au lieu de 39 € et le lot de 4 passe à 92 € au lieu de 129 €.

Chez Amazon, un bon plan très intéressant va vous permettre d’acheter un AirTag d’Apple ou un lot de 4 pour un prix plus bas que d’habitude. En effet, seul il passe à 33,85 € au lieu de 39 € et le lot chute à 92 € au lieu de 129 €.

AirTag d’Apple > 33,85 € chez Amazon

AirTag d’Apple lot de 4 > 92 € chez Amazon

Les accessoires AirTag d’Apple sont à petit prix

Vous connaissez aussi l’énervement qui commence à monter lorsque nous sommes à la recherche des fameuses clés de voiture qui demeurent introuvables ? Pour éviter de vous énerver inutilement, voici un accessoire à avoir absolument. Il s’agit de l’AirTag, en effet une fois accroché à votre objet précieux, vous pourrez remettre la main dessus rapidement et facilement. C’est votre iPhone qui pourra vous indiquer sa position géographique grâce à son application mais vous pourrez aussi le faire sonner.

Chez Amazon, vous allez profiter d’une belle offre pour vous équiper. Seul, l’AirTag d’Apple passe à 33,85 € et le lot de 4 bénéficie d’une remise plus importante puisqu’il passe à 92 € au lieu de 129 €. Le choix dépendra de vos besoins et du nombre de clés que vous cherchez chaque jour …

Dans tous les cas, ne perdez pas de temps car les promotions sur les produits Apple sont rares et elles sont également à durée limitée.