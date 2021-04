Les cartes NVIDIA CMP 30HX se dévoilent peu à peu

Gigabyte a officiellement lancé une carte 30HX la semaine dernière, et VideoCardz partage plusieurs clichés d’un modèle Asus.

En février dernier, NVIDIA a dévoilé sa gamme de GPU consacrés au minage de cryptomonnaies, les bien nommés CMP HX (Cryptocurrency Mining Processor). Cette famille se compose de quatre membres, les 30HX, 40HX, 50HX et 90HX. Nous avions découvert en photo un modèle 30HX signé Gigabyte ; l’entreprise l’a officiellement lancé il y a quelques jours.

Cette carte est la CMP 30HX D6 6G. Munie d’une paire de ventilateurs de 90 mm (système de refroidissement WindForce 2X), elle a des dimensions de 224,5 × 121,2 × 39,6 mm. Son GPU, un TU116, a une fréquence Boost de 1785 MHz. Il est associé à 6 Go de mémoire GDDR6 à 14 Gbit/s sur une interface de 192 bits. L’alimentation s’effectue par l’intermédiaire d’un câble 8 broches. Le prix de vente recommandé reste inconnu et de toute façon, on peut s’attendre à ce qu’il explose vu la demande. En revanche, ce qui interpelle, c’est la très courte période de garantie : seulement 3 mois !

Une ASUS CMP 30HX lancée en mai à 799 dollars

Le site VideoCardz a également déniché une ASUS CMP 30HX, une copie quasi conforme de la GeForce GTX 1660 SUPER DUAL EVO : look similaire et mêmes dimensions, à savoir 24,2 x 13 x 5,3 cm. Les spécifications sont identiques au modèle de Gigabyte. La fréquence GPU Boost est toujours de 1785 MHz et l’alimentation requiert un connecteur 8 broches. Selon VideoCardz, cette référence est attendue en mai prochain à un tarif de 799 dollars…