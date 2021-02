Les GPU 30HX et 40HX de NVIDIA seraient bien sous architecture Turing

Il y a tout juste une semaine, en partie pour préparer le terrain avant le lancement de sa RTX 3060, NVIDIA a dévoilé une gamme de GPU CMP HX à destination des mineurs de cryptomonnaies. En tout, cette famille comprend quatre références, les 30HX, 40HX, 50HX,et 90HX. L’entreprise n’a pas spécifié quels GPU embarquent ces cartes. Le dernier pilote GeForce Game Ready 461.72 WHQL fournit des informations à ce sujet.

Le site VideoCardz a trouvé dans ce pilote les identifiants des 30HX et le 40HX, qui semblent liés à l’architecture Turing. Ce n’est pas très surprenant, puisque ces deux GPU proposent des consommations et des taux de hachage qui se rapprochent de ceux des GeForce GTX 1660 Super et RTX 2070, respectivement munies de GPU TU116 et TU106.

Vers d’autres cartes graphiques RTX aux performances minières bridées ?

Suffisant pour détourner les mineurs des cartes RTX ?

Les deux autres références de cette gamme CMP, les 50HX et 90HX, ne seront disponibles que d’ici quelques semaines. Par conséquent, VideoCardz n’a pas découvert de données les concernant dans le pilote. Néanmoins, il est probable que le 50HX hérite d’un GPU TU102, comme la RTX 2080 Ti. Le 90HX, porte-étendard, profiterait quant à lui d’un GPU Ampere, le GA102 des RTX 3080 et RTX 3090. Dans ce cas, NVIDIA recycle sans doute des pièces de moins bonne qualité, inaptes à être intégrées dans les deux cartes susmentionnées.

Carte 30HX GeForce GTX 1660 Super (TU116) 40HX GeForce RTX 2070 (TU106) 50HX GeForce RTX 2080 Ti (TU102) 90HX GeForce RTX 3080 (GA102) Taux de hachage Ethereum 26 MH/s 26 MH/s 36 MH/s 37 MH/s 45 MH/s 50 MH/s 86 MH/s 98 MH/s TDP 125W 125W 185W 175W 250W 250W 320W 320W Connecteur alimentation 1 x 8-pin 1 x 8-pin 1 x 8-pin 1 x 8-pin 2 x 8-pin 2 x 8-pin 2 x 8-pin 2 x 8-pin VRAM 6 Go 6 Go 8 Go 8 Go 10 Go 11 Go 10 Go 10 Go Disponibilité Q1 N/A Q1 N/A Q2 Q2 Q2 N/A

Pour NVIDIA, la réutilisation de GPU Turing permet découler d’éventuels anciens stocks et offre l’avantage de ne pas empiéter sur la production de GPU Ampere : ceux-ci sont gravés en 8 nm par Samsung, tandis que la production de puces Turing incombe à TSMC en 12 nm. En revanche, du côté des mineurs, ont voit mal pourquoi ils se conteraient de solutions CMP moins performantes s’ils peuvent avoir accès aux dernières RTX.

Source : Tom’s Hardware US