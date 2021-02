NVIDIA lance des GPU CMP HX pour les mineurs de cryptomonnaies

Face à la forte demande en cartes graphiques pour le minage de cryptomonnaies, NVIDIA ne va plus se contenter d’appeler d’anciennes références à la rescousse ; la firme a annoncé une nouvelle gamme de GPU pour cette activité, les GPU CMP HX (Cryptocurrency Mining Processor). Par ailleurs, afin d’éviter que les mineurs ne se ruent sur la RTX 3060 dès sa sortie, NVIDIA a indiqué que les pilotes limitaient de moitié les performances minières de celle-ci.

Au sujet de la RTX 3060, l’entreprise écrit : « Avec le lancement du GeForce RTX 3060 le 25 février, nous franchissons une étape importante pour faire en sorte que les GPU GeForce se retrouvent entre les mains des joueurs. Les pilotes logiciels RTX 3060 sont conçus pour détecter des attributs spécifiques de l’algorithme d’extraction d’Ethereum, et limiter le taux de hachage, ou l’efficacité du minage de cryptomonnaies, d’environ 50 %. C’est tout à fait logique. Nos GPU GeForce RTX introduisent des technologies de pointe – telles que le ray-tracing RTX en temps réel, la technologie DLSS de mise à l’échelle des images accélérée par l’IA, le rendu de réponse super rapide Reflex pour la meilleure latence système, et bien d’autres – adaptées aux besoins des joueurs et de ceux qui créent des expériences numériques. »

« GeForce Is Made for Gaming, CMP Is Made to Mine »

Conjointement à ces mesures, NVIDIA lance donc une gamme de GPU CMP : une gamme développée pour « aider les mineurs à construire les centres de données les plus efficaces tout en préservant les GPU GeForce RTX pour les joueurs ». Celle-ci comprend quatre références : 30HX, 40HX, 50HX,et 90HX. Elles offrent un taux de hachage de l’Ethereum de respectivement 26 MH/s, 36 MH/s, 45 MH/s et 86 MH/s. Les deux premières sont attendues avant la fin du trimestre, les deux dernières au trimestre prochain.

Référence 30HX 40HX 50HX 90HX Taux de hachage Ethereum 26 MH/s 36 MH/s 45 MH/s 86 MH/s Consommation 125 W 185 W 250 W 320 W Connecteur(s) d’alimentation 1 x 8-pin 1 x 8-pin 2 x 8-pin 2 x 8-pin Quantité mémoire 6 Go 8 Go 10 Go 10 Go Disponibilité 1er trimestre 1er trimestre 2e trimestre 2e trimestre

NVIDIA promet « un support entièrement ouvert et optimisé pour les flux d’air », « configuré pour permettre à un plus grand nombre de GPU d’être contrôlés par un seul CPU ». Ces solutions garantissent un minage « plus efficace » pour un meilleur retour sur investissement. Elles seront commercialisées par des partenaires tels qu’ASUS, Colorful, EVGA, Gigabyte, MSI, Palit, et PC Partner.

Quid des GPU ?

Le choix de NVIDIA de lancer une gamme de GPU spécialement consacrés au minage de cryptomonnaies est plutôt louable et opportun. Toutefois, cette décision ne vas pas forcément améliorer la situation à court terme pour les joueurs.

NVIDIA ne précise pas quels GPU sont utilisés pour les CMP. La société indique simplement qu’ils « ne répondent pas aux spécifications requises d’un GPU GeForce et, par conséquent, n’ont pas d’impact sur la disponibilité des GPU GeForce pour les joueurs ». Vous en conviendrez, ces explications sont plutôt floues.

En pratique, quand un GPU ne répond pas aux exigences de la carte pour laquelle il a été conçu, il se retrouve généralement dans une autre. Pour prendre un exemple concret, un GPU GA102 non conforme aux critères d’une RTX 3090 atterri dans une RTX 3080, voire même une autre référence ; par le passé, nous avons vu des RTX 2060 avec un GPU TU104, alors tout est possible…

Par conséquent, il n’est pas exclu que certaines cartes CMP embarquent des GPU Ampere initialement prévus pour les GeForce et Quadro ; cela parait assez probable pour les 90HX. Pour les autres, on peut envisager que NVIDIA recycle aussi des GPU Turing comme les TU104, TU106 ou TU116. La 30HX et ses 6 Go de mémoire pour un TGP de 125 W fait étrangement penser à une GTX 1660.

Des performances en demi-teintes

En matière de performance, ces CMP HX ne sont pas sensationnels par rapport aux RTX 3000/2000. La 90HX a un taux de hachage de « seulement » 86 MH/s pour un TGP de 320 W. C’est moins qu’une RTX 3080, susceptible d’atteindre du 93,9 MH/s à 250 W environ. Même constat pour la 50HX et ses 45 MH/s à 250 W : une RTX 2060 Super offre un niveau de prestations équivalent pour une consommation deux fois moins élevée.

La limitation des performances minières de la RTX 3060 semble donc un choix pertinent. Hélas, NVIDIA ne pourra faire de même pour les RTX existantes sans risquer un recours collectif. De toute façon, rien n’empêcherait les mineurs d’utiliser d’anciens pilotes. Ainsi, pour que ces GPU CMP HX soient capables de détourner les mineurs des GeForce RTX, leur tarif sera clairement le facteur déterminant.

