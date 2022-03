Les modèles de la série Intel Arc Alchemist A300 dévoilés

Les cartes graphiques mobiles Intel Arc Alchemist n’ont plus que quelques jours pour entrer en piste ; avant la fin du trimestre théoriquement. En conséquence, Intel accélère les livraisons à ses partenaires, ce qui favorise les fuites. momomo_us a déniché la liste ci-dessous qui détaille l’entrée de gamme – en tout cas au moins une partie. Les données seraient issues d’un fichier relatif à des pilotes graphiques.

La liste mentionne des cartes graphiques appartenant à la famille Arc A300, l’entrée de gamme d’Intel : Arc A350, Arc A350M, Arc A370M, Arc A380. À cela s’ajoute une étrange Iris Xe Max A200M. Pas besoin d’être un génie de la déduction pour comprendre que les A350 et A380 sont des cartes desktop, les trois autres des cartes mobiles. Ainsi, Intel devrait s’attaquer au marché desktop par le bas, possiblement par l’intermédiaire de PC de bureau pré-montés dans un premier temps. Cette hypothèse est cohérente avec les informations récemment communiquées par Igor Wallossek : notre confrère pense que les cartes basées sur des GPU DG2-512, c’est-à-dire les plus haut de gamme, n’arriveront qu’en mai, au plus tôt.

La carte graphique Intel ARC A380 décortiquée par SiSoftware

Iris Xe Max A200M ?

Par ailleurs, l’appellation Iris Xe Max A200M suggère qu’Intel pourrait proposer des GPU DG2 bas de gamme ne « méritant » pas d’être présentés comme des produits Arc. Afin qu’ils ne « nuisent » pas à la marque Arc en quelque sorte, ils seraient donc plutôt catalogués au sein de la famille Iris Xe.

Rappelons qu’une fuite datant de novembre 2021 recensait 32 solutions Arc Alchemist différentes (pour l’ensemble de la gamme). Selon les dernières données dont nous disposons, Intel quadrillerait les différents segments avec seulement deux GPU, le DG2-512 et le DG2-128. Naturellement, l’entreprise ajustera le nombre d’unités d’exécution activées en fonction des produits.