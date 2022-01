Les configurations mémoire des cartes graphiques mobiles Intel Arc Alchemist dévoilées

Les premières fuites dessinant la gamme de GPU Arc Alchemist d’Intel remontent à plusieurs mois. Dans un premier temps, elles mentionnaient 5 références dotées de 96 à 512 UE. En haut de tableau, les deux déclinaisons les plus puissantes embarquaient 512 et 384 unités d’exécution. À partir de juin 2021, il fut aussi question d’une carte graphique Intel DG2 à 448 UE intercalée entre ces deux modèles. Les toutes dernières indiscrétions, pour la gamme mobile, reprennent les prévisions initiales.

HXL (@9550pro) a publié sur Twitter les spécifications ci-dessus. Y figurent des références à 512, 384, 256, 128 et 96 unités d’exécution. Le porte-étendard à 512 UE supporte 16 Go de GDDR6 à 16 Gbit/s sur un bus de 256 bits, pour une bande passante mémoire de 512 Go/s. La déclinaison à 384 UE propose 12 Go sur un bus de 192 bits ; la bande passante mémoire est de 384 Go/s. Le SKU3 à 256 UE accepte 8 Go de GDDR6 sur un bus de 128 bits et offre une bande passante mémoire de 256 Go/s. Enfin, les cartes graphiques à 128 UE et 96 UE ont 4 Go de GDDR6 à 14 Gbit/s sur un bus de 64 bits, ce qui leur confère une bande passante mémoire de 112 Go/s.

Le GPU Intel Arc Alchemist à 512 UE bat la RTX 3070 Ti dans SiSoftware

Un lancement toujours prévu au premier trimestre ?

Le tableau ci-dessous présente toutes ces données différemment. En principe, Intel doit lancer ses premières cartes graphiques Arc Alchemist avant fin mars. Il est probable que l’entreprise commercialise d’abord les solutions mobiles.

Référence GPU Unités d’exécution VRAM Bande passante mémoire Arc SKU1 (512EU) DG2-512EU 512 16 Go G6 256-bit 512 Go/s Arc SKUx (448EU) DG2-512EU 448 12 Go G6 192-bit 384 Go/s Arc SKU2 (384EU) DG2-512EU 384 12 Go G6 192-bit 384 Go/s Arc SKU3 (256EU) DG2-512EU 256 8 Go G6 128-bit 256 Go/s Arc SKU4 (128EU) DG2-128EU 128 4 Go G6 64-bit 112 Go/s Arc SKU5 (96EU) DG2-128EU 96 4 Go G6 64-bit 112 Go/s

Intel a effacé de son site web les références à un lancement au cours du premier trimestre pour ses GPU ARC

Source : VideoCardz