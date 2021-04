Les pilotes Radeon 21.4.1 d’AMD réduisent drastiquement la consommation des Radeon RX 6800/6900

La semaine dernière, AMD a publié ses pilotes Radeon Software Adrenalin 21.4.1. Dans son communiqué de presse, l’entreprise mettait en avant les nouveautés / améliorations suivantes : « une nouvelle fonction AMD Link », une « interface utilisateur mise à jour », des « fonctions d’enregistrement et de diffusion améliorées », une « prise en charge Microsoft PlayReady AV1 » et une « nouvelle fonction AMD Crash Defender pour la stabilité » ; pas un mot sur une quelconque réduction de la consommation. Pourtant, le site TechPowerUp a constaté que ces pilotes 21.4.1 induisaient une baisse de la consommation notable par rapport aux pilotes 21.3.1 dans certains scénarios sur des systèmes équipés de cartes graphiques Radeon RX 6800, RX 6800 XT et RX 6900 XT.

Comme rapporté ci-dessus, l’amélioration varie selon les cartes et les usages. Ainsi, avec la Radeon RX 6700 XT, il n’y a pas de changement entre la dernière version de pilote et la plus ancienne. En revanche, avec les RX 6800, RX 6800 XT et RX 6900 XT, la consommation en 1440p diminue de plus de 70 % au repos, passant de 25 W à 5 W ! Les pilotes entrainent aussi une baisse de la consommation d’énergie en lecture multimédia d’environ 30 % pour les RX 6800, RX 6800 XT et RX 6900 XT. Il n’y a apparemment pas de changement dans les jeux.

Une inédite Radeon Pro W6900X repérée dans un Mac Pro

Des valeurs toujours plus élevées que chez la concurrence, d’où le silence d’AMD ?

Ce moindre appétit de watts ne va bien entendu pas diviser la facture d’électricité mensuelle par deux, mais peut quand même avoir une légère répercussion sur la chaleur générée et donc le bruit d’un PC– d’autant plus à l’approche de l’été.

Si vous vous demandez pourquoi AMD n’a pas communiqué sur ces améliorations, nous l’ignorons aussi. TechPowerUp pense que la raison est à chercher dans les valeurs en elles-mêmes : même avec une consommation lecture vidéo rabaissée de 45 W à une trentaine de watts, les Radeon RX 6800, RX 6800 XT et RX 6900 XT font moins bien que leurs rivales RTX 3000. La consommation d’une RTX 3070 est d’environ 18 W dans ce genre d’activité ; celle d’une RTX 3080 d’environ 27 W.

Concrètement, puisque la situation ne change pas pour la RX 6700 XT (Navi 22) et d’anciens GPU, il semble que ces pilotes règlent plutôt une consommation initiale excessive des GPU Navi 21 en leur appliquant des améliorations éprouvées sur Navi 22.