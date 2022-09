Les prix de six processeurs Raptor Lake

Intel lancera ses processeurs Raptor Lake dans quelques heures ; rendez-vous en fin d’après-midi pour la publication de notre dossier. En attendant, Newegg, l’un des plus importants détaillants aux États-Unis, a référencé plusieurs Core de 13e génération avec leur tarif. Ils sont en dollars américains, et une conversion directe en euros serait assez hasardeuse. Cependant, les prix relèvent une hausse des tarifs assez contenue par rapport à la 12e génération de Core, Alder Lake.

Selon la liste, le Core i9-13900K coûte 659,99 dollars, tandis que sa variante KF se négocie 629,99 dollars. Le détaillant propose les Core i7 13700K et 13700KF à respectivement à 449,99 et 429,99 dollars. Enfin, les Core i5-13600K et 13600KF s’affichent à 329,99 et 309,99 dollars.

Une vidéo promotionnelle confirme les 5,8 GHz du Core i9-13900K

Comparaison avec la série Alder Lake

Ces montants sont logiquement un plus élevés que ceux pratiqués actuellement pour la série Alder Lake par le revendeur :

Core i9-1x900K : 590 dollars → 660 dollars (+70 dollars / +11,9 %)

Core i9-1x900KF : 565 dollars → 630 dollars (+65 dollars / +11,5 %)

Core i7-1x700K : 410 dollars → 450 dollars (+40 dollars / +9,8 %)

Core i7-1x700KF : 385 dollars → 430 dollars (+45 dollars / +11,7 %)

Core i5-1x600K : 290 dollars → 330 dollars (+40 dollars / +13,8 %)

Core i5-1x600KF : 265 dollars → 310 dollars (+45 dollars / +17 %)

Rappelons que ces Core Raptor Lake embarquent notamment deux fois plus d’E-cores que leur ancêtre respectif.

Processeur Cœurs / Threads Fréquence Boost Max L2+L3 Cache TDP (PBP?/MTP) Prix de vente Core i9-13900K 8P+16E/32T 5,8 GHz 32+36 Mo 125W/253W 660 dollars Core i9-13900KF 8P+16E/32T 5,8 GHz 32+36 Mo 125W/253W 630 dollars Core i7-13700K 8P+8E/24T 5,4 GHz 24+30 Mo 125W/253W 450 dollars Core i7-13700KF 8P+8E/24T 5,4 GHz 24+30 Mo 125W/253W 430 dollars Core i5-13600K 6P+8E/20T 5,1 GHz 20+24 Mo 125W/181W 330 dollars Core i5-13600KF 6P+8E/20T 5,1 GHz 20+24 Mo 125W/181W 310 dollars

