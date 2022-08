Les processeurs KaiSheng KH-40000 de Zhaoxin à l’épreuve de Geekbench 5

Deux puces à 12 et 16 cœurs, capables de battre le FX-8350 d’AMD en multicœurs.

L’entreprise chinoise Zhaoxin a soumis ses processeurs KaiSheng KH-40000, des puces x86 embarquant jusqu’à 16 cœurs destinées aux centres de données, au benchmark Geekbench 5.

Crédit : Zhaoxin

Les processeurs KaiSheng KH-40000 se déclinent avec 12 ou 16 cœurs CPU. Ils sont sous architecture CentaurHauls, apparemment inspirée de l’architecture Intel Haswell (2013). Ces KaiSheng KH-40000/16 et KaiSheng KH-40000/12 fonctionnent à une fréquence de 2,20 GHz ; le premier possède 32 Mo de cache L3, le second 24 Mo. Surtout, d’après la détection de Geekbench, seul le modèle 16 cœurs profite de la technologie multi-thread, laquelle lui confère 32 threads.

Résultats

Le média Aroged a consigné les scores obtenus dans le tableau ci-dessous. Il comporte ceux d’autres processeurs, dont le Centaur CHA et le Zhaoxin KX-U6780A (processeur de précédente génération sous architecture LuJiazui) ; deux puces AMD et une puce Intel. Certains scores du KaiSheng KH-40000/12 détonent, mais ils sont probablement causés par Windows 10 Pro, le système d’exploitation de Microsoft n’étant pas optimisé pour ce CPU.

Processeur Zhaoxin KH-40000/16 Zhaoxin KH-40000/12 Centaur CHA Zhaoxin KX-U6780A AMD FX-8350 Core i9-12900K Ryzen 9 5950X Spécifications 16C/32T, 2,20GHz, 32 Mo de cache L3 12C/12T, 2,20GHz, 24 Mo de cache L3 8C/8T, 2,20GHz, 16 Mo de cache L3 8C/8T, 2,70GHz, 8 Mo de cache L3 4C/8T 8P + 8E soit 16 coeurs / 24 threads 3,20 ~ 5,10 GHz, 30 Mo de cache L3 16C/32T, 3,40 ~ 5,0 GHz, 64 Mo de cache L3 Microarchitecture CentaurHauls CentaurHauls CentaurHauls LuJiaZui Bulldozer/Piledriver Golden Cove + Gracemont Zen 3 OS UnionTech OS DT 20 Pro Windows 10 Pro Windows 10 Pro Windows 10 Pro ? Windows 11 Pro Windows 10 Pro Single-Core | Integer 450 439 476 366 670 1830 1435 Single-Core | Float 559 538 541 318 607 2189 1881 Single-Core | Crypto 1039 934 782 583 1040 6064 4089 Single-Core | Score 512 493 511 362 670 2149 1702 Multi-Core | Integer 9293 3452 3307 2364 3570 20 631 16 695 Multi-Core | Float 11 875 4176 3723 2089 3563 23 205 18 695 Multi-Core | Crypto 5233 2119 4825 3390 2431 17 413 8145 Multi-Core | Score 9915 3603 3508 2333 3511 21 242 16 868 Lien https://browser.geekbench.com/v5/cpu/15706425 https://browser.geekbench.com/v5/cpu/16875254 https://browser.geekbench.com/v5/cpu/12878360 https://browser.geekbench.com/v5/cpu/12878360 https://browser.geekbench.com/v5/cpu/15900997 https://browser.geekbench.com/v5/cpu/15911328 https://browser.geekbench.com/v5/cpu/9506672

Crédit : Aroged

De nets progrès

Quoi qu’il en soit, CentaurHoals offre des gains de performance substantielles par rapport à LuJiazui, de 40 % à 78 % selon les charges de travail. En multicœurs, les processeurs CentaurHoals rivalisent ou dominent le FX-8350 d’AMD, un 4 cœurs / 8 threads (ou 8 cœurs / 8 threads selon les interprétations) lancé en 2012. Ainsi, comme l’écrit notre confrère Anton Shilov de Tom’s Hardware US, sous Windows et à en juger uniquement par ces scores Geekbench 5, Zhaoxin semble avoir une décennie de retard sur AMD et Intel en matière de performances.

Le processeur KX-U6780A de l’entreprise chinoise Zhaoxin testé en applicatif et en jeu