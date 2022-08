Les processeurs Raptor Lake mobiles seront lancés dès cette année

Le lancement des processeurs Core de 13e génération Raptor Lake pour PC fixe en 2022 ne faisait guère de doute. Néanmoins, concernant les versions mobiles, nous anticipions une sortie en début d’année, comme pour la génération Alder Lake. Des propos tenus par Pat Gelsinger lors de la présentation des résultats financiers du deuxième trimestre infirment cette dernière hypothèse.

Crédit : Intel

Le PDG d’Intel a indiqué que l’entreprise introduirait les processeurs Raptor Lake desktop au cours de l’automne ; ceux pour le segment mobile avant la fin d’année. La société prévoit donc de lancer deux générations de puces mobiles à moins d’un an d’intervalle. Enfin, Meteor Lake est toujours prévu en 2023.

Raptor Lake vs Ryzen 7000

Voici la déclaration de Pat Gelsinger : « Nous nous appuyons sur le leadership d’Alder Lake avec Raptor Lake au second semestre de cette année et Meteor Lake en 2023 […] À ce jour, nous avons expédié bien plus de 35 millions d’unités d’Alder Lake. Sur le marché actuel, nous constatons également une force relative dans les segments haut de gamme que nous couvrons dans les secteurs grand public et commercial.

Nous prévoyons de poursuivre sur cette lancée avec le lancement de notre famille de produits de nouvelle génération – Raptor Lake – en commençant par nos UGS de bureau cet automne, suivis de notre famille de produits mobiles d’ici la fin de l’année. La famille Raptor Lake offrira aux clients des avantages significatifs, notamment des gains de performance à deux chiffres d’une génération à l’autre et la rétrocompatibilité avec la plateforme Alder Lake. Et en 2023, nous livrerons notre premier processeur hétérogène construit sur Intel 4 – Meteor Lake – qui se montre en bonne posture dans nos laboratoires et ceux de nos clients. »

Si vous préférez les produits AMD, vous devriez également pouvoir mettre la main sur des Ryzen 7000 sous architecture Zen 4 dans les prochains mois. En revanche, pour les Ryzen mobiles, il faudra peut-être patienter jusqu’en 2023 pour profiter de cette architecture CPU.

