Les prochaines RTX 3060 Ti troqueraient leur GPU GA104 contre un GPU GA103

La GeForce RTX 3060 Ti de NVIDIA a fait ses débuts en décembre 2020. Elle embarque un GPU GA104. Selon des informations contenues dans une version bêta d’AIDA (AIDA 6.60.5918), une GeForce RTX 3060 Ti dotée d’un GPU GA103 serait en préparation.

Il ne s’agirait pas d’une mise à jour dans la même lignée que celle réalisée avec la RTX 3080 12 Go, qui hérite d’un peu plus de VRAM et de cœurs que son ancêtre mais conserve le même GPU. Dans le cas de la RTX 3060 Ti, les spécifications « finales » resteraient inchangées. La carte aurait toujours 4864 cœurs CUDA et 8 Go de VRAM sur un bus de 256 bits ; simplement, elle exploiterait une part plus faible des capacités de son nouveau GPU GA103. Rappelons que celui-ci est d’ailleurs récent : il a été inauguré par la GeForce RTX 3080 Ti mobile.

Plusieurs clichés du GPU GA103 de la GeForce RTX 3080 Ti

Un GPU GA104 surutilisé

Le site Tom’s Hardware US propose le tableau comparatif ci-dessous pour bien saisir les différences. Quant à savoir pourquoi NVIDIA équiperait désormais des RTX 3060 Ti avec ce GPU, nous ne pouvons que faire des suppositions. Le GPU GA104 sert à un nombre considérable de cartes graphiques, une dizaine en tout : RTX 3060 / RTX 3060 Ti, RTX 3070 / RTX 3070 Ti desktop, ainsi que toutes les versions mobiles de ces séries avec les RTX 3080 en plus. En conséquence, la décision de NVIDIA d’apporter quelques variations à sa gamme parait assez logique. Bien sûr, les clients ne devraient nullement pâtir de ce changement ; au contraire, les RTX 3060 Ti munies d’un GPU GA103 pourraient même se montrer très légèrement supérieures dans certains scénarios voire en overclocking, comme c’est le cas des RTX 2060 armées d’un GPU TU104 plutôt que TU106.

Nvidia GeForce RTX 3080 Ti laptop RTX 3060 Ti nouvelle RTX 3060 Ti ancienne GPU GA103 GA103 GA104 Cœurs CUDA 7424 (97 % des 7680 possibles pour ce GPU) 4864 (42 % des 7680) 4864 (79 % des 6144) VRAM 16 Go sur bus de 256-bit 8 Go sur bus de 256-bit 8 Go sur bus de 256-bit Nombre de transistors ? ? 17,4 milliards Surface die 496 mm2 496 mm2 392 mm2

Source : Tom’s Hardware US