NVIDIA officialise la GeForce RTX 3080 12 Go et présente sa technologie DLDSR

NVIDIA présente une nouvelle technologie appelée DLDSR pour Deep Learning Dynamic Super Resolution. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une variante de DSR (Dynamic Super Resolution) soutenue par le DL. En conséquence, comme le DLSS, la mise en œuvre de cette technologie nécessite des cœurs Tensor ; elle est donc réservée aux cartes graphiques RTX de l’entreprise. Par contre, le DLDSR promet d’être compatible « avec la plupart des jeux », sans que cela nécessite une implémentation préalable comme c’est le cas avec le DLSS.

Le communiqué de presse français de NVIDIA concerne essentiellement le NVIDIA DLSS, le NVIDIA Reflex et la GeForce RTX 3080 12 Go. À propos du DLDSR, il se borne à évoquer une « amélioration de la super résolution dynamique (DSR) avec l’IA pour une meilleure qualité d’image ». Nous reprenons donc les explications issues du communiqué en anglais et partagées par VideoCardz :

« Notre pilote Game Ready du 14 janvier met à jour la fonction NVIDIA DSR avec l’IA. Le DLDSR (Deep Learning Dynamic Super Resolution) rend un jeu à une résolution plus élevée et plus détaillée avant de réduire intelligemment le résultat à la résolution de votre écran. Cette méthode de sous-échantillonnage améliore la qualité de l’image en renforçant les détails, en adoucissant les bords et en réduisant le chatoiement.

Le DLDSR améliore le DSR en ajoutant un réseau d’IA qui nécessite moins de pixels d’entrée, ce qui rend la qualité d’image du DLDSR 2.25X comparable à celle du DSR 4X, mais avec des performances supérieures. DLDSR fonctionne dans la plupart des jeux sur les GPU GeForce RTX, grâce à leurs Tensor Cores ».

Pilote GeForce Game Ready du 14 janvier

Comme mentionné ci-dessus, NVIDIA nous avertit que son prochain pilote NVIDIA GeForce Game Ready, qui sera donc publié le 14 janvier, « comprend des optimisations day-0 pour God of War […] et [que] seuls les joueurs GeForce RTX obtiendront le jour du lancement le support du NVIDIA DLSS et de NVIDIA Reflex lorsque le jeu sortira sur PC le 14 janvier.



Le prochain pilote prend également en charge Rainbow Six Extraction, qui sera lancé le 20 janvier avec le DLSS et NVIDIA Reflex. Les joueurs de Hitman III, The Anacrusis, GRIT et Monster Hunter Rise pourront télécharger ce pilote pour bénéficier d’une expérience optimale dans ces jeux. Il prend également en charge huit nouveaux moniteurs de jeu compatibles G-SYNC« .

Voici lesquels :

AOC AG275QG3R4B+ / Q32G3WG3 / AG275QXE

Dell G2723HN

HP OMEN 27i IPS

MSI MPG321UR-QD

Philips 24M1N3200ZA

ViewSonic VX3220-4K-Pro

Notez également « l’ajout de trois filtres de profondeur pour NVIDIA Freestyle, dont Screen Space Ray Traced Global Illumination, Screen Space Ambient Occlusion et Dynamic Depth of Field » (ce sont des filtres pour Reshade).

GeForce RTX 3080 12 Go

NVIDIA officialise également la carte graphique GeForce RTX 3080 avec 12 Go de mémoire GDDR6X, en précisant qu’elle « est disponible dès aujourd’hui auprès de nos partenaires GPU, avec une prise en charge du pilote disponible via GeForce Experience et sur la page de téléchargement des pilotes de NVIDIA ». La société ne divulgue aucun prix de vente recommandé et invite à se tourner vers « ses partenaires pour obtenir des prix spécifiques et des informations supplémentaires sur les produits ».

Pas de surprise, les spécifications officielles avaient fuité depuis longtemps