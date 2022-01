NVIDIA annonce 4 nouvelles cartes graphiques : GeForce RTX 3090 Ti / RTX 3050 desktop ; GeForce RTX 3080 Ti / RTX 3070 Ti laptop

Comme AMD, NVIDIA étoffe son catalogue de cartes graphiques dédiées. L’entreprise n’a toutefois pas annoncé 10 cartes, mais 4 : deux solutions desktop, les GeForce RTX 3090 Ti et GeForce RTX 3050 ; deux solutions mobiles, les GeForce RTX 3080 Ti et GeForce RTX 3070 Ti.

GeForce RTX 3090 Ti

Les spécifications des deux cartes desktop sont conformes à celles révélées par les fuites de ces derniers jours. La NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti possède 10752 cœurs CUDA et 24 Go de mémoire GDDR6X à 21 Gbit/s. Son TDP est en hausse de 100 W par rapport à la GeForce RTX 3090 (450 W au lieu de 350 W). NVIDIA annonce une puissance FP32 de 40 TFLOPs. Plus d’informations dans le courant du mois.

Référence RTX 3090 Ti* RTX 3090 RTX 3080 Ti RTX 3080 GPU GA102-350 GA102-300 GA102-225 GA102-200 Cœurs RT 84 82 80 68 Cœurs CUDA 10752 10496 10240 8704 Cœurs Tensor 336 328 320 272 Fréquence de base 1560 MHz 1395 MHz 1365 MHz 1440 MHz Fréquence Boost 1860 MHz 1695 MHz 1665 MHz 1710 MHz Memory 24 Go G6X 24 Go G6X 12 Go G6X 10 Go G6X Bus mémoire 384-bit 384-bit 384-bit 320-bit Vitesse mémoire 21 Gbit/s 19,5 Gbit/s 19 Gbit/s 19 Gbit/s Bande passante mémoire 1008 Go/s 936 Go/s 912 Go/s 760 Go/s TDP 450 W 350 W 350 W 320 W MSRP À déterminer 1549 euros 1199 euros 719 euros Date de lancement À déterminer 24 septembre 2020 3 juin 2021 17 septembre 2020

GeForce RTX 3050

Dotée d’un GPU GA106-150, la GeForce RTX 3050 a 2560 cœurs CUDA et 8 Go de GDDR6. Cette solution délivre 9 TFLOPs FP32. Elle sera disponible dès le 27 janvier à partir de 279 euros.

Référence GeForce RTX 3060 GeForce RTX 3050 GPU GA106 GA106 Cœurs CUDA 3584 2560 Cœurs Tensor 112 80 Cœurs RT 28 20 Fréquence de base 1,32 GHz 1,55 GHz Fréquence Boost 1,78 GHz 1,78 GHz Mémoire (GDDR6) 12 Go 8 Go Vitesse mémoire 15 Gbit/s 14 Gbit/s Bus mémoire 192 bits 128 bits Bande passante mémoire 360 Go/s 224 Go/s TDP 170 W 130 W Performance FP32 12,74 TFLOPs 9 TFLOPs Date de lancement Février 2021 Janvier 2022

GeForce RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti mobiles

Là encore, peu de surprises concernant les spécifications de ces deux cartes laptop, exception faite des TGP plus bas qu’escompté. NVIDIA présente ces modèles ainsi : « Dotée de 16 Go de mémoire GDDR6 la plus rapide jamais livrée dans un ordinateur portable, la RTX 3080 Ti offre des performances supérieures à celles de la NVIDIA TITAN RTX de bureau. Les ordinateurs portables RTX 3080 Ti commencent à 2 499 dollars.

La nouvelle GeForce RTX 3070 Ti est jusqu’à 70 % plus rapide que les ordinateurs portables RTX 2070 SUPER et peut fournir 100 images par seconde en résolution 1440p. Les ordinateurs portables RTX 3070 Ti sont disponibles à partir de 1 499 dollars.

Les ordinateurs portables équipés de ces deux nouveaux GPU seront disponibles à partir du 1er février ».