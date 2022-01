Les puces GDDR6 du GPU Intel Arc Alchemist à 384 UE sont signées Samsung

Six puces de 2 Go chacune, pour 12 Go de VRAM en tout.

Sur Twitter, le dénommé kuna a publié un cliché d’un GPU Intel Arc Alchemist qui nous renseigne sur les modules mémoire utilisés. Il possède six puces Samsung K4ZAF325BM-HC16 de 2 Go chacune.

Grâce au tableau partagé en début de semaine, nous savons qu’il s’agit du SKU2 à 384 unités d’exécution. Celui-ci hérite de 12 Go de GDDR6 à 16 Gbit/s sur un bus mémoire de 192 bits, pour une bande passante mémoire de 384 Go/s. Rappelons qu’Intel prévoit également des modèles à 16 Go, 8 Go et 4 Go de VRAM.

Le GPU Intel Arc Alchemist à 512 UE bat la RTX 3070 Ti dans SiSoftware

Où sont passées les puces à 20 et 24 Gbit/s ?

Comme le fait judicieusement remarquer notre confrère de VideoCardz, Samsung a modifié le statut de production de cette mémoire sur son catalogue produits entre décembre et janvier. Le mois dernier, elle était en production de masse ; désormais, Samsung la classe en tant que sample. Nous ignorons pourquoi. D’ailleurs, les changements n’affectent pas uniquement cette mémoire K4ZAF325BM-HC16. Ils touchent aussi les mémoires GDDR6 à 18, 20 et 24 Gbit/s auxquelles nous avions consacré un article le 15 décembre dernier.

Officiellement, les premiers GPU Arc Alchemist doivent être lancés avant la fin du trimestre, soit d’ici moins de neuf semaines désormais. Nous ne savons pas si cette assertion vaut pour les cartes graphiques mobiles / desktop, ou les deux.

