Le GPU Intel Arc Alchemist à 512 UE bat la RTX 3070 Ti dans SiSoftware

Voici quelques nouvelles des cartes graphiques Arc Alchemist d’Intel. @Tum_Apisak a déniché le porte-étendard de la série, soit un GPU à 512 unités d’exécution, dans SiSoftware Sandra’s Benchmark. La solution, cadencée à 2,1 GHz, devance la GeForce RTX 3070 Ti de NVIDIA.

Le GPU d’Intel possède donc 512 UE, ce qui équivaut à 4096 processeurs de flux, 4 Mo de Cache, et 12,8 Go de VRAM utilisable (la quantité totale est certainement 16 Go de GDDR6). Il obtient un score global de 901 752 Mpix/s. La carte graphique de NVIDIA (GPU GA104, 6144 processeurs de flux, fréquence Boost de 1850 MHz) marque pour sa part 836 951 Mpix/s. La solution Arc Alchemist d’Intel réalise ainsi un score 7,7 % plus élevé.

Intel a effacé de son site web les références à un lancement au cours du premier trimestre pour ses GPU ARC

Le GPU Intel moins performant en FP32

Si l’on examine les résultats plus en détail, on remarque cependant que l’Arc Alchemist Xe-512 d’Intel prend une belle avance dans les charges de travail FP64 et FP128, avec des scores respectivement 68 % et 395 % supérieurs à ceux de la RTX 3070 Ti. Ses prestations FP16 sont équivalentes à celles de la carte NVIDIA. En revanche, cette dernière domine de 23 % en FP32, format le plus utilisé actuellement par les jeux vidéo. Notez toutefois que ce test était réalisé sur une plateforme « CoffeeLake Client Platform CannonLake Client System (Intel CoffeeLake S UDIMM RVP) » qui ne se destine pas vraiment à cet usage. Enfin, rappelons qu’en début d’année, un autre GPU Arc, mais à 128 UE, l’A380, faisait jeu égal avec la GTX 1650 Super dans SiSoftware.