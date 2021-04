AMD a mis en vente des Radeon RX 6800 XT Midnight Black

AMD a mis en vente une Radeon RX 6800 XT en édition spéciale et limitée sur son site, la Radeon RX 6800 XT Midnight Black ; une version qui, comme son nom le stipule, se pare de noir.

En matière de spécifications, cette référence ne diffère pas des autres RX 6800 XT. Elle embarque ses habituels 72 unités de calcul, 4 608 processeurs de flux, 16 Go de mémoire GDDR6 et 128 Mo d’Infinity Cache. AMD a listé cette carte sur son site hier à 9 heures du matin, à un tarif de 655,79 euros. Sans surprise, elle a été en rupture de stock quelques minutes plus tard.

Asus liste un ROG G15 armé d’une Radeon RX 6800M

Combien d’exemplaires ?

Selon un message relayé par VideoCardz, AMD a averti les membres de la Red Team quelques heures avant le lancement de cette Radeon RX 6800 XT Midnight Black afin qu’ils puissent tenter d’en acquérir une. A priori, comme indiqué en préambule, il s’agit d’une série limitée. Par conséquent, bien que cette référence apparaisse toujours sur le site d’AMD, rien n’indique que la société procèdera à un réapprovisionnement.

Voici une partie du message diffusé aux membres Red Team :

« Bonjour AMD Red Team,

Sur la base des commentaires et de la demande de la communauté, nous avons conçu une quantité limitée de cartes graphiques AMD Radeon™ RX 6800 XT (Midnight Black) délivrant les mêmes excellentes performances que la très populaire AMD Radeon™ RX 6800 XT.

Il s’agit d’une annonce préalable exclusive aux membres de la communauté AMD Red Team et cette offre a une disponibilité limitée, jusqu’à épuisement des stocks.

La carte graphique AMD Radeon™ RX 6800 XT (Midnight Black) sera disponible uniquement sur AMD.com via le lien de la page ci-dessous le 7 avril 2021 à environ 6h PST / 9h EST / 15h CEST / 21h TW.

Merci pour votre passion et votre enthousiasme au sein de l’équipe rouge […].

Bonne chance, amusez-vous, et si vous achetez une carte graphique AMD Radeon RX 6800 XT Series, n’oubliez pas de partager votre engouement @Radeon sur les réseaux sociaux en utilisant #GameOnAMD ! »