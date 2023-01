‘Chip binning’ de 199 Core i9-13900KS : sans surprise, le meilleur des Raptor Lake

Depuis quelques semaines, Xaver Amberger de l’Igor’s LAB effectue du chip binning sur les processeurs Raptor Lake ; un tri qui consiste à comparer le score SP (Silicon Prediction) de centaines de puces en les installant sur une carte mère Asus. Le précédent examen impliquait presque 500 processeurs, du Core i5-13600K au Core i9-13900K. Le vainqueur de cette première manche était le Core i9-13900KF, avec un SP moyen de 101,1. Un nouveau champion est toutefois monté sur le ring depuis : le Core i9-13900KS. L’occasion pour notre confrère de poursuivre sa besogne.

© Igor’s LAB

Afin de finaliser son travail, Xaver Amberger a consigné les scores SP de 199 exemplaires de Core i9-13900KS. Sans surprise, le dernier processeur Raptor Lake ceint la ceinture du champion, avec un score moyen de 108,1 et un score médian de 108. Rien de très étonnant, puisque ces puces sont la crème de la crème des Core i9-13900K ; des exemplaires sélectionnés par Intel pour être configurés à 6 GHz.

Précision importante concernant le diagramme ci-dessus : la courbe V/F des P-cores, qui sert dans le calcul du SP de ces derniers, diffère pour les Core i9-13900KS. Il faut soustraire environ 6 points aux résultats pour mettre ce processeur sur un pied d’égalité avec les deux autres Core i9.

Pas d’overclocking BCLK pour les Intel Core Raptor Lake non-K ?

Des scores SP également plus élevés pour les E-cores

Notez que les scores SP des E-cores sont également en hausse, avec une moyenne de 90,4 pour les Core i9-13900KS, contre 83,6 et 84,4 pour les Core i9-13900K et Core i9-13900KF respectivement. Dans les fait, les fréquences standards des E-cores sont identiques pour les trois puces.

Le tableau final pour les Raptor Lake est disponible ci-dessous. Précisons que ces valeurs SP sont basées sur un algorithme d’Asus : ce n’est pas une science exacte, et elles ne valent que pour cette famille de processeurs. Par contre, ne retranchez pas 6 points aux résultats du Core i9-13900KS dan le tableau ci-dessous. En effet, les valeurs sont calculées à partir des scores SP des P-cores mais aussi des E-cores, lesquels partagent les mêmes courbes V/F ; ce sont déjà des SP “globaux” en somme. Pour que ce soit plus clair, vous trouvez un second tableau avec uniquement les scores SP des P-cores pour les trois Core i9.

Processeur Meilleur SP SP médian SP moyen Pire SP Nombre de processeurs testés Core i9-13900KS 116 108 108,1 101 199 Core i9-13900K 114 99 99,6 81 132 Core i9-13900KF 111 102 101,1 91 164 Core i7-13700K 96 83 82,9 75 42 Core i7-13700KF 90 84 83,5 75 43 Core i5-13600K 91 81 81,8 76 51 Core i5-13600KF 96 78 78,5 58 48 Scores SP globaux (E-cores + P-cores)

© Igor’s LAB © Igor’s LAB

Processeur Meilleur SP SP médian SP moyen Pire SP Nombre de processeurs testés Core i9-13900KS 127 117 117,5 112 199 Core i9-13900K 123 107 108,3 99 132 Core i9-13900KF 121 111 109,9 99 164 Scores SP P-cores uniquement

© Igor’s LAB

Source : Igor’s LAB