Les spécifications des GPU Ada des RTX 40 dévoilées : jusqu’à 18 432 cœurs CUDA

Le grand déballage des données dérobées à NVIDIA se poursuit, cette fois avec les spécifications des GPU Ada. Cette architecture doit succéder à Ampere et servira donc aux cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 40. La fuite d’hier mentionnait simplement leur nom, à savoir AD102, AD103, AD104, AD106, AD107 et AD10B. Désormais, nous connaissons le nombre de multiprocesseurs de flux (SM) pour chaque GPU, hormis le AD10B qui a l’air un peu à part. Les valeurs que vous découvrirez ci-dessous ont été paratagées par plusieurs sources, mais bien entendu, elles n’ont rien d’officielles pour l’instant.

Le GPU AD102 autoriserait 144 SM contre 88 pour le GA102. Cela représente une hausse de 71 % environ. Si l’architecture conserve le même nombre de cœurs CUDA par SM, cette puce offrirait jusqu’à 18 432 cœurs CUDA. Le GPU AD103 permettrait 84 SM (10 752 cœurs CUDA), l’AD104 60 SM (7680 cœurs), les AD106 et AD107 respectivement 36 SM (4608 cœurs) et 24 SM (3072 cœurs). Vous pouvez comparer ces valeurs avec celles des GPU Ampere et Turing dans le tableau ci-dessous.

La GeForce RTX 3070 Ti mobile testée : parfois supérieure à la RTX 3070 mobile, parfois inférieure…

Turing, Ampere et Ada

Segment Turing SM Cœurs CUDA Ampere SM Cœurs CUDA Ada SM Cœurs CUDA Très haut de gamme TU102 72 4608 GA102 84 10 752 AD102 144 18 432 Haut de gamme – – – GA103 60 7680 AD103 84 10 752 Haut de gamme TU104 48 3072 GA104 48 6144 AD104 60 7680 Milieu de gamme TU106 36 2304 GA106 30 3840 AD106 36 4608 Milieu de gamme TU116 24 1536 – – – – – – Entrée de gamme TU117 16 1024 GA107 20 2560 AD107 24 3072

Les GeForce RTX 4000 doivent être gravées en 5 nm par TSMC. NVIDIA pourrait dégainer les premiers modèles dès septembre prochain, soit deux ans après la GeForce RTX 3080, pionnière de l’architecture Ampere.

J'ai fait un petit graphique pic.twitter.com/zilwXgi0va — La Frite David 🇫🇷 (@davideneco25320) March 1, 2022

Sources : Tom’s Hardware US, VideoCardz

Les données dérobées à NVIDIA révèlent les prochaines architectures GPU : Ada, Hopper et Blackwell