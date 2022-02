La GeForce RTX 3070 Ti mobile testée : parfois supérieure à la RTX 3070 mobile, parfois inférieure…

En début d’année, NVIDIA a renforcé son offre de cartes graphiques pour les ordinateurs portables en dégainant les GeForce RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti mobiles. Nous avions déjà eu un aperçu des performances de la RTX 3080 Ti sur quelques jeux fin janvier grâce à une vidéo de HardwareCanucks. Au tour de la GeForce RTX 3070 Ti d’être examinée, par Notebookcheck cette fois. À TGP identique, cette référence se montre environ 8-10 % supérieure à la RTX 3070. En revanche, avec un TGP plus restreint, elle peut tout à fait se positionner derrière la version non-Ti.

Par rapport à la GeForce RTX 3070, la GeForce RTX 3070 Ti possède plus de cœurs : 5888 cœurs CUDA contre 5120, 44 cœurs RT contre 40, 176 cœurs Tensor contre 160. Il n’y a pas de différence en matière de VRAM (8 Go à 14 Gbit/s sur un bus de 256 bits dans les deux cas). Enfin, la plage de TGP oscille entre 80 et 150 W.

Notebookcheck a comparé les performances de trois machines dans des benchmarks (3DMark) et des jeux (The Witcher 3, Far Cry 5…). Deux PC MSI, les Vector GP66 et Stealth GS66, embarquent une GeForce RTX 3070 Ti. La carte a un TGP de 150 W au sein du Vector, de 105 W au sein du Stealth ; les fréquences Boost sont de respectivement 1485 MHz et 1035 MHz. Le troisième PC portable est un modèle XMG Apex 17 doté d’une RTX 3070 à 145 W de TGP.

La GeForce RTX 2050 mobile à l’épreuve de 3DMark FireStrike

Gare au TGP

Dans l’ensemble, le Vector GP66 devance le XMG Apex 17 d’environ 8-10 %. Par contre, malgré sa GeForce RTX 3070, ce dernier se montre plus performant que le Stealth GS66.

The Witcher 3

Notez que les PC ont tous des processeurs différents. Seulement en principe, le Core i7-12700H ne désavantage pas le Stealth face au XMG et son Ryzen 7 5800H, même si la puce d’Intel a probablement un TDP plus restrictif.

Tous ces résultats confirment une chose : lors de l’achat d’un PC portable, il ne faut pas s’arrêter au nom des composants. Comme le montre Notebookcheck, un ordinateur équipé d’une RTX 3070 peut tout à fait se montrer plus puissant qu’un PC armé d’une RTX 3070 Ti. N’hésitez pas à consulter la source pour découvrir tous les scores.

Source : Notebookcheck