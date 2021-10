Les spécifications et prix des 6 processeurs Alder Lake-S disponibles en novembre

Avec quelques heures d’avance, le site VideoCardz dévoile la gamme Alder Lake-S telle qu’elle sera présentée par Intel. Nos confères révèlent les spécifications mais également les tarifs. Comme conjecturé au cours des semaines précédentes, l’offre Alder Lake-S se limitera à six références au départ : les modèles K et KF des Core i5, Core i7 et Core i9. Autrement dit, les Core i9-12900K/KF, Core i7-12700K/KF, Core i5-12600K/KF.

Le Core i9 est un 16 cœurs / 24 threads qui hérite de 8 cœurs Golden Cove et de 8 cœurs Gracemont. Le Core i7 est un 12 cœurs / 20 threads doté 8 cœurs Golden Cove et 4 cœurs Gracemont. Enfin, le Core i5 est un 10 cœurs / 16 threads, avec une configuration en 6 + 4. Concernant les tarifs, le porte-étendard Alder Lake-S s’affiche avec un prix de vente recommandé de 589 dollars, ce qui équivaut à 507 euros en conversion brute. À l’autre extrémité, le Core i5-12600KF a un MSRP de 264 dollars, soit 227 euros.

Par ailleurs, VideoCardz fournit une diapositive commerciale comparant les prestations du Core i9-12900K dans plusieurs jeux (Far Cry 6, Age of Empires IV…) à celles du Core i9-11900K et du Ryzen 9 5950X. Les conditions de test ne sont pas indiquées (carte graphique, système d’exploitation, RAM…), recevez donc ces valeurs avec prudence. D’autant plus qu’Intel n’organise pas toujours des confrontations équitables.

Pat Gelsinger annonce la couleur : Intel est de retour, l’ère d’AMD est révolue

Spécifications gamme Alder Lake-S

Le tableau ci-dessous consigne toutes les données à disposition.

Processeur Cœurs / Threads E-Core (Fréquence de Base/Boost) P-Core (Fréquence de Base/Boost) Turbo Boost Max 3.0 TDP/MAX Turbo MSRP i9-12900K 8C+8c/24T 2,4/3,9 GHz 3,2/5,1 GHz 5,2 GHz 125/241W 589 dollars i9-12900KF 8C+8c/24T 2,4/3,9 GHz 3,2/5,1 GHz 5,2 GHz 125/241W 564 dollars i7-12700K 8C+4c/20T 2,7/3,8 GHz 3,6/4,9 GHz 5,0 GHz 125/190W 409 dollars i7-12700KF 8C+4c/20T 2,7/3,8 GHz 3,6/4,9 GHz 5,0 GHz 125/190W 384 dollars i5-12600K 6C+4c/16T 2,8/3,6 GHz 3,7/4,9 GHz – 125/150W 289 dollars i5-12600KF 6C+4c/16T 2,8/3,6 GHz 3,7/4,9 GHz – 125/150W 264 dollars

Source : VideoCardz