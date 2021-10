Le Core i5-12600K humilie le Core i5-11600K sur CPU-Z

Ses 6 cœurs Golden Cove et 4 cœurs Gracemont le rendent environ 52 % plus performant en multicœurs.

C’est probablement l’ultime fuite de performance concernant le Core i5-12600K avant les annonces officielles d’Intel dans quelques heures. Le porte-étendard des Core i5 a fait trois passages dans CPU-Z. Les résultats obtenus sont environ 50 % supérieurs, en moyenne, à ceux réalisés par son ancêtre, le Core i5-11600K, en multicœurs.

Pour rappel, le Core i5-12600K est un 10 cœurs / 16 threads, en 6 + 4, à 125 W de TDP ; le Core i5-11600K possède simplement 6 cœurs / 12 threads et a le même TDP. Concernant les fréquences, le Core i5-12600K peut atteindre 4,9 GHz en mono-cœur sur un cœur Golden Cove et jusqu’à 3,6 GHz sur les cœurs Gracemont. Il y a trois validations pour la puce Alder Lake-S, avec deux cartes mères différentes (Asus ROG Maximus Z690 Apex et Asus ROG Maximus Z690 Hero) et trois kits de mémoire DDR5 (OLOy, Corsair, TeamGroup), tous à 4800 MT/s.

Le Core i9-12900K déballé sous nos yeux ébahis

Largement devant le Core i5-11600K et supérieur au Ryzen 7 5800X

Le processeur de 12e génération marque entre 760 et 773 points en mono-cœur ; de 7156 à 7220 points en multicœurs. Comparativement, le Core i5-11600K Rocket Lake-S affiche un score moyen mono-cœur de 633 points et multicœurs de 4731 points. Son successeur se montre ainsi environ 20 % et 52 % plus performant respectivement.

Si l’on regarde du côté de la concurrence, le Ryzen 7 5800X (8 cœurs / 16 threads, TDP de 105 W), réalise 640 points en mono-cœur et 6 560 points en multicœurs. Le Core i5-12600K possède une avance de 19 % dans le premier cas, de 9 % dans le second.

Dans l’absolu, ces résultats sont de bon augure pour le Core i5-12600K. Maintenant, il faudra surtout les examiner à l’aune du prix de vente pour déterminer le rapport performance / prix.

Sources : Tom’s Hardware US, VideoCardz