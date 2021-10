Le Core i7-12700K fait sensation sur CPU-Z et des benchmarks PugetBench

Nous avions déjà eu un aperçu des performances du Core i9-12900K grâce à des résultats dans SiSoftware Sandra et CPU-Z. Le Core i7-12700K s’est lui aussi aventuré sur CPU-Z mais également sur des benchmarks PugetBench ; ses performances sont assez flatteuses.

Selon les données nous disposons, le Core i7-12700K possède 8 cœurs Golden Cove et 4 Gracemont ; c’est donc un 12 cœurs / 12 threads. Il serait capable de monter à 5 GHz sur deux cœurs Golden Cove et jusqu’à 4,7 GHz sur les 8 cœurs. Les cœurs Gracemont plafonneraient pour leur part à 3,8 GHz. La puce aurait un PL1 de 125 W (TDP) et un PL2 de 228 W.

Jeu égal avec le Ryzen 9 5900X en multicœurs

Dans CPU-Z, le Core i7-12700K obtient un score très proche de celui du Core i9-12900K en mono-cœur, avec 800,2 points (802,9 points pour le Core i9). En multicœurs, il se situe un cran en dessous, avec 9423,2 points contre 10 719,6 points pour le Core i9 ; les 4 cœurs Gracemont supplémentaires de ce dernier lui permettent d’avoir une avance de 13,8 %.

Comme vous le constaterez sur les diagrammes comparatifs fournis par WCFFTech, les deux comparses Alder Lake-S profitent d’une avance confortable en mono-cœur sur la concurrence et leurs ancêtres Rocket Lake. En multicœurs le Core i7-12700K s’avère plus performant que le vaisseau amiral Rocket Lake, le Core i9-11900K, limitée à 8 cœurs / 16 threads. En outre, il talonne le Ryzen 9 5900X qui possède 12 cœurs / 24 threads (Zen 3). Soulignons néanmoins que la puce d’AMD a un TDP inférieur, 105 W. Toujours est-il que si le tarif de 436 euros pour le Core i7-12700KF venait à se confirmer, ce processeur serait assez alléchant ; le Ryzen 5 5900X coûte 650 euros. Pour nuancer, gardons aussi à l’esprit que l’on ne connait pas les différentes configurations utilisées.

Par ailleurs, TUM_APISAK a aussi déniché des benchmarks PugetBench, retirés depuis. Ils concernaient un système sous Windows 11 équipé d’un Core i7-12700K sur carte mère Gigabyte Z690, d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070 et de 128 Go de DDR4-3200. Le CPU d’Intel s’illustrait dans trois benchmarks : Adobe After Effects, Premiere Pro et Photoshop. Il obtenait respectivement 1565, 1114 et 1244 points. Si l’on se fie au classement ci-dessous, cela placerait le Core i7 Alder Lake en tête à chaque fois.