L’iPad Pro M4 est extrêmement fragile, une simple pression peut détruire l’écran OLED

©JerryRigEverything via Youtube

Apple vient de présenter sa toute nouvelle ligne d’iPad Pro et d’iPad Air lors du dernier keynote “Let Loose”. Ce fut l’occasion pour les consommateurs de la firme à la pomme croquée de découvrir les nouveaux écrans OLED des tablettes Apple mais aussi leur SoC M4 flambant neuf.

Si les iPad Pro M4 sont assez impressionnants, disponibles en version 11 et 13 pouces, les tablettes ne font que 5,1 millimètres d’épaisseur. Cela en fait les produits les plus fins du géant de Cupertino. Évidemment cette prouesse d’ingénierie soulève quelques questions notamment sur le sujet de la durabilité des tablettes.

Si le logiciel des iPad Pro M4 est sujet à quelques défauts, notamment le mode HDR qui semble être buggé, les utilisateurs se questionnent quant à la résistance de l’écran OLED. En effet un appareil aussi fin est supposément fragile, pourtant il semblerait que la tablette haut de gamme d’Apple s’en sorte plutôt bien.

Apple affirme qu’un capot protecteur offre une rigidité structurelle à la tablette. De plus, une épine dorsale est censée rendre le tout plus résistant au pliage. Le YouTuber JerryRigEverything a voulu vérifier les dires d’Apple et s’est donc attelé au démontage et à la destruction de l’iPad Pro M4.

L’iPad Pro M4 est à la fois impressionnant et décevant

Résultats des tests : la tablette est effectivement très résistante. Son écran OLED Tandem est particulièrement impressionnant et résiste très bien aux rayures tandis que plier l’iPad Pro M4 dans la largeur semble être une entreprise difficile. Il faudrait attendre un laps de temps important et une utilisation intensive avant que la tablette ne présente une courbure significative.

En revanche, la tablette est loin d’être indestructible et sa finesse extrême peut effectivement mettre en danger l’intégrité de l’appareil. Malheureusement l’iPad Pro M4 se brise très facilement une fois plié verticalement, une pression minime pouvant avoir un impact dramatique sur l’écran.

Le coupable est tout trouvé : le port USB-C de la machine. L’épine dorsale protectrice n’est apparemment pas suffisante et l’arrière du port de chargement peut provoquer la destruction totale de l’écran OLED.

©JerryRigEverything via Youtube

Le vidéaste estime que davantage de protection similaire à l’épine dorsale aurait pu éviter le problème et renforcer l’ensemble de l’iPad Pro M4. Il recommande donc aux consommateurs d’Apple de faire très attention lors du transport de la tablette, surtout si elle se trouve dans un sac avec d’autres affaires.

Il faut espérer que ce genre de bris ne soit qu’exceptionnel et que l’iPad Pro M4 soit plus facile à réparer que le MacBook Pro M3. Cependant au vu des pratiques parfois peu scrupuleuses d’Apple il est possible que ce ne soit pas le cas et que les prouesses techniques de la firme se fassent au détriment de ses consommateurs.