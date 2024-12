Ce constructeur chinois pourrait proposer des smartphones avec des batteries de 8000 mAh

Realme, fabricant chinois de smartphones, explore actuellement des configurations de batterie de grande capacité pour ses futurs smartphones. Selon des informations divulguées par le leaker Digital Chat Station, le constructeur est en train de tester son prochain smartphone haut de gamme, qui serait potentiellement le Realme GT 8 Pro :

Batterie de 7000 mAh avec une charge rapide de 120 W, permettant une charge complète en environ 42 minutes.

avec une charge rapide de 120 W, permettant une charge complète en environ 42 minutes. Batterie de 7500 mAh avec une charge rapide de 100 W, atteignant une charge complète en environ 55 minutes.

avec une charge rapide de 100 W, atteignant une charge complète en environ 55 minutes. Batterie de 8000 mAh avec une charge rapide de 80 W, nécessitant environ 70 minutes pour une charge complète.

Ces configurations indiquent un compromis entre la capacité de la batterie et la vitesse de charge, les batteries de plus grande capacité entraînant des temps de charge légèrement plus longs. Cependant, une charge complète en 70 minutes pour une batterie de 8000 mAh reste très rapide par rapport à d’autres modèles actuels, comme chez Samsung notamment.

L’adoption de batteries à anode en silicium-carbone permet d’augmenter la densité énergétique sans accroître l’épaisseur des appareils. Cette technologie a déjà été mise en œuvre dans le Realme GT 7 Pro, lancé en novembre 2024, qui intègre une batterie de 6500 mAh tout en conservant une épaisseur de 8,55 mm.

Si Realme opte pour une batterie de 8000 mAh dans son prochain modèle haut de gamme, cela pourrait donner des idées aux autres constructeurs afin d’augmenter la capacité des batteries dans leurs smartphones, ce qui n’est pas une mauvaise chose. Toutefois, il faudrait que les constructeurs qui vendent le plus comme Samsung ou Xiaomi, s’y mettent, afin que cela soit réellement adopté massivement.

Les tests en cours chez Realme sur des batteries de grande capacité et des solutions de charge rapide reflètent une tendance vers des smartphones offrant une autonomie accrue sans compromettre la compacité des appareils. Nous attendons de voir ce que ça va donner, alors même que le Realme GT 7 Pro est lancé depuis quelques jours sur le marché français et européen.