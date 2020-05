L’Unreal Engine 5 affole nos rétines avec une première démo technique tournant sur PlayStation 5

Epic Games vient d’annoncer officiellement la prochaine version de son moteur Unreal Engine, l’Unreal Engine 5. Si l’Unreal Engine 4 propose déjà des graphismes de haut niveau, la première démo technique de l’Unreal Engine 5 à découvrir ci-dessous est carrément impressionnante.

Mais le plus remarquable dans tout ceci, c’est que cette séquence baptisée Lumen in the Land of Nanite tourne en temps réel sur PlayStation 5. Bref, on comprend mieux la réaction d’un journaliste, subjugué par une démo de jeu en monde ouvert sur PlayStation 5 en octobre dernier. En effet, on suppose que ce qu’il a vu à l’époque se rapproche de ce qu’on peut admirer ici.

Sony dévoile la DualSense, la manette de la PlayStation 5

Deux technologies : Lumen et Nanite

Par ailleurs, le nom donné à cette vidéo dévoile les deux technologies phares du moteur. La première, Lumen, gère l’éclairage globale dynamique et les effets de réflexions en temps réel. La seconde, Nanite, permet de virtualiser la géométrie de modèles 3D provenant de logiciels tiers. Cela offre deux avantages : un gain de temps et la possibilité d’importer des modèles de très haute qualité reposant par exemple sur la photogrammétrie. De plus, dans cette démo, Epic Games présente aussi les avancées de Chaos, nom donné au système de physique et de destruction du moteur Unreal Engine.

L’Unreal Engine 5 sera disponible en avant-première début 2021, et en version complète fin 2021. Selon le studio, tout est mis en œuvre pour faciliter le portage des jeux Unreal Engine 4 sur Unreal Engine 5. Bien sûr, les développeurs exploiteront ce moteur sur PlayStation 5 et Xbox Series X mais également sur PC, Mac, iOS, Android, ainsi que sur les consoles actuelles, PlayStation 4 et Xbox One.

Vous pouvez retrouver toutes les caractéristiques techniques des PlayStation 5 et Xbox Series X via les liens. Enfin, sachez que ces dernières devraient sortir avant la fin d’année, voire en octobre pour la console de Microsoft selon de récentes informations.

Source : UnrealEngine