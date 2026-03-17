MacBook Pro M5 : certains modèles surchauffent, faisant chuter leurs performances

Le MacBook Pro 14 pouces M5 Pro est bridé par des contraintes thermiques liées à son système de refroidissement à caloduc unique, ce qui entraîne un écart de performances de 30 % avec le modèle 16 pouces M5 Max malgré une différence de seulement trois cœurs CPU.

Des tests récents mettent en lumière une disparité de performance entre les différentes déclinaisons de la nouvelle gamme MacBook Pro équipée de la puce M5. Le modèle de 14 pouces, doté de la puce M5 Pro, semble se heurter à des limitations physiques liées à son système de refroidissement, impactant ses capacités en charge soutenue par rapport au modèle de 16 pouces.

Un écart de performance marqué

Selon les mesures effectuées via le benchmark Cinebench 2026, le MacBook Pro 14 pouces équipé d’une puce M5 Pro (CPU 15 cœurs et GPU 16 cœurs) a obtenu un score de 7 105 points. En comparaison, le modèle de 16 pouces, fonctionnant avec une puce M5 Max (CPU 18 cœurs et GPU 40 cœurs), atteint 9 262 points.

© Max Tech

Bien que le processeur du modèle 16 pouces possède trois cœurs supplémentaires, l’écart de performance de 30,35 % constaté dépasse la simple différence de spécifications matérielles. L’analyse des données techniques montre que la puce M5 Pro est limitée à une consommation d’environ 45W, tandis que la puce M5 Max parvient à maintenir une consommation de 64W avec des cœurs de performance cadencés à 3,62 GHz.

La conception thermique en question

Cette différence s’explique principalement par la gestion de la chaleur au sein d’un châssis plus compact. Le système de refroidissement actuel, utilisé par Apple sur ces modèles, repose sur un caloduc unique et deux ventilateurs à profil bas. Cette configuration semble atteindre ses limites sur le modèle 14 pouces, empêchant le processeur de maintenir des fréquences élevées sur de longues périodes, même lorsque la ventilation est sollicitée au maximum.

© Max Tech

Le châssis de 16 pouces, plus volumineux, offre naturellement une meilleure dissipation thermique, permettant à la puce M5 Max d’exploiter davantage son potentiel sans subir de réduction de fréquence (throttling) immédiate.

Vers de nouvelles solutions techniques ?

Face à ces observations, la question d’une évolution du système de refroidissement est soulevée. L’adoption de chambres à vapeur pourrait constituer une solution pour améliorer la gestion thermique des futurs modèles. Si cette technologie n’est pas encore confirmée pour la prochaine génération de MacBook Pro, des rapports indiquent qu’elle pourrait être intégrée à l’iPad Pro M6.

En attendant une éventuelle révision matérielle par le constructeur, certains utilisateurs spécialisés envisagent l’application de matériaux à changement de phase (comme le PTM7950) pour optimiser les transferts thermiques de l’appareil, bien que cela nécessite une intervention technique directe sur la machine.