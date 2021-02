Mass Effect Édition Légendaire comparée à la trilogie originale

Mass Effect Édition Légendaire arrivera le 14 mai prochain. Pour nous faire patienter, BioWare et EA ont dévoilé les configurations minimale et recommandée ainsi que des images et séquences comparatives.

The jungles of Virmire have never looked better. Take a peek at #MassEffect Legendary Edition compared to the original. pic.twitter.com/fWZLYJIbHY — Mass Effect (@masseffect) February 3, 2021

Il ne s’agit pas d’un remake mais d’un remaster ; par conséquent, Mass Effect Édition Légendaire ne passera pas à l’Unreal Engine 4 mais restera sous l’Unreal Engine 3. Selon BioWare, opter pour la dernière mouture du célèbre moteur d’Epic aurait nécessité de reprendre quasiment de zéro les trois opus. Toutefois, les développeurs de BioWare assurent qu’ils sont parvenus à tirer le meilleur de l’Unreal Engine 3. Pour nous en convaincre, ils livrent les vidéos et images ci-dessous. Vous pouvez voir les séquences en plein écran sur le site d’EA.

Vidéo : plus de 14 000 textures améliorées pour la trilogie Mass Effect

Toujours sous Unreal Engine 3

Le choix de rester sur l’Unreal Engine 3 permet à Mass Effect Édition Légendaire d’être assez peu exigeante sur un plan matériel. Étant donné le manque de disponibilité et les prix prohibitifs des cartes graphiques haut de gamme actuellement, c’est plutôt une bonne nouvelle pour les joueurs PC. Par contre, il faudra de l’espace disque.

La configuration minimale est la suivante :

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

CPU : Intel Core i5 3570 ou AMD FX-8350

Mémoire : 8 Go de RAM

GPU : NVIDIA GTX 760, AMD Radeon 7970 / R9280X

VRAM : 2 Go

Stockage : Au moins 120 Go d’espace libre.

La configuration recommandée :

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

CPU : Intel Core i7-7700 ou AMD Ryzen 7 3700X

Mémoire : 16 Go de RAM

GPU : NVIDIA GTX 1070, AMD Radeon Vega 56

VRAM : 4 Go

Stockage : Au moins 120 Go d’espace libre.

Mass Effect Édition Légendaire contiendra l’intégralité de la trilogie ainsi que plus d’une quarantaine de DLC. Le DLC Pinnacle Station sera toutefois absent pour cause de fichiers perdus/corrompus.