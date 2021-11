Microsoft présente la version GOTY de Flight Simulator

Paru en août 2020, Microsoft Flight Simulator revient aujourd’hui dans une édition GOTY (Game of the Year Edition). Cette version comprend de nouveaux avions ainsi que de nouveaux aéroports édités manuellement. D’un point de vue technique, Microsoft évoque un système météorologique mis à jour, de nouvelles villes bénéficiant d’un rendu photogrammétrique mais également l’implémentation de DirectX 12 en mode bêta.

La vidéo ci-dessus illustre la plupart des nouveautés. Du côté des avions, cinq nouveaux appareils prennent leur envol : le Boeing F/A-18 Super Hornet, premier avion militaire du jeu ; le VoloCity ; le Pilatus PC-6 Porter ; le CubCrafters NX Cub ; l’Aviat Pitts Special S1S. Concernant les ajouts d’aéroports, ils sont au nombre de huit : les aéroports de Leipzig/Halle (EDDP), Allgäu Memmingen (EDJA) et Kassel (EDVK) en Allemagne ; le Lugano Airport (LSZA), les aéroports de Zurich (LSZH) et de Luzern-Beromunster (LSZO) en Suisse ; le Patrick Space Force Base (KCOF) et la station aérienne du corps des Marines de Miramar (KNKX) aux États-Unis. Viennent s’ajouter à tout cela de nouveaux didacticiels et des missions supplémentaires.

Flight Simulator confronté à la réalité dans 4 vidéos

Nouvelles fonctionnalités

Du côté des fonctionnalités, Microsoft mentionne un système météorologique actualisé, sans plus de détails ; à sa sortie, le titre profitait déjà d’effets météorologiques poussés. Par ailleurs, grâce au partenariat avec Bing Maps, de nouvelles villes photogrammétriques ont été ajoutées : Helsinki (Finlande), Freiburg im Breisgau (Allemagne), Brighton, Derby, Eastbourne, Newcastle et Nottingham (Royaume-Uni) et Utrecht (Pays-Bas). Enfin, Flight Simulator a récemment incorporé l’API DirectX12 en version bêta. Pour l’instant, les gains de performances par rapport à DirectX 11 seraient inexistants à en croire des vidéos relayées par le site DSOGaming.

Si vous possédez déjà Microsoft Flight Simulator sur PC et Xbox Series X / S, cette Game of the Year Edition prend la forme d’une mise à jour gratuite. Les nouveaux pilotes débuteront directement avec cette mouture du jeu.