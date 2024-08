Microsoft ranime les anciennes Xbox One incapables de se mettre à jour

Domaine Public (source : Wikipedia/Evan-Amos)

Certains modèles de la Xbox One, la console phare de Microsoft lancée en 2013, se sont retrouvés incapables d’installer les mises à jour système essentielles à leur bon fonctionnement. Ce sont principalement les plus anciennes consoles possédant une version du firmware datant de 2017-2018 qui ont été touchées, les rendant ainsi inutilisables pour une partie des fonctionnalités en ligne, voire totalement inopérantes.

Un bug aux conséquences désastreuses

Mis en lumière par le site spécialisé Digital Foundry, ce problème se manifestait par l’impossibilité pour les consoles affectées de télécharger et d’installer les dernières mises à jour logicielles, que ce soit via Internet ou grâce à une clé USB. Les consoles concernées sont principalement des modèles de lancement de la Xbox One équipées d’un ancien firmware. Ce bug empêchait l’accès aux fonctionnalités en ligne telles que le Xbox Live ; les jeux nécessitant une connexion Internet devenaient par conséquent injouables.

Pire encore, une réinitialisation d’usine, pratique courante avant la revente d’une console, aggravait la situation. Une fois réinitialisée, la console tente en effet de se connecter à Internet pour installer les mises à jour, une procédure impossible à effectuer pour les modèles touchés par le bug. La console devenait alors inutilisable, transformée en simple presse-papiers de luxe.

Microsoft réagit, mais le mal est fait

Alerté par Digital Foundry, Microsoft a rapidement réagi en déployant sur ses infrastructures une mise à jour corrigeant le problème. Jason Ronald, vice-président de la branche Xbox, a confirmé la résolution du problème sur Twitter, remerciant Digital Foundry pour avoir signalé le bug. Cependant, cet incident soulève des questions importantes quant à la pérennité des consoles de jeu vidéo à l’ère du tout numérique.

For players who were having issues updating their Xbox One consoles still running an OS build from November 2018 or earlier, this has been resolved.



Thanks to the team @DigitalFoundry for notifying us about this issue. Game on! — Jason Ronald (@jronald) July 30, 2024

Si le problème a été résolu pour les Xbox One concernées, il met en effet en lumière la fragilité des consoles de jeu vidéo modernes, dépendantes d’une connexion Internet et de mises à jour logicielles régulières. Contrairement aux consoles d’anciennes générations, qui pouvaient fonctionner indépendamment de tout serveur externe, les appareils actuels sont tributaires du bon vouloir des constructeurs et de la disponibilité de leurs serveurs.

Hélas, ce genre d’incident -loin d’être le premier du genre- risque fort de se répéter : le marché du jeu vidéo se tourne de plus en plus vers le tout numérique, Microsoft et Sony proposant ou travaillant sur des consoles sans lecteur de disque et des jeux uniquement disponibles en téléchargement. Alors que les jeux physiques pouvaient être conservés et utilisés indéfiniment, les jeux numériques, liés à des comptes et des serveurs, deviennent généralement inaccessibles dès lors que les serveurs ferment ou que les mises à jour logicielles ne sont plus disponibles.

Cette tendance soulève donc des questions légitimes quant à l’avenir de la préservation des jeux vidéo et à la liberté des joueurs. Quoi qu’il en soit, cela doit servir de piqûre de rappel aux joueurs et aux constructeurs : la dépendance excessive au numérique comporte des risques, et il est crucial de trouver un équilibre entre innovation et préservation du patrimoine vidéoludique.