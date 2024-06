Officialisée, la Xbox Series X digitale va-t-elle faire disparaitre les jeux physiques ?

©Microsoft

Microsoft, lors de son Xbox Games Showcase, vient de présenter non pas une mais trois nouvelles consoles. Malheureusement, il ne s’agit pas d‘une génération inédite ou bien d’une hypothétique Xbox portable.

Finalement, l’entreprise se contente (pour l’instant) d’un simple évolution de ses consoles de neuvième génération. Certains joueurs pourraient être déçus par cette décision, d’autant plus que les changements apportés aux Xbox Series S et X sont extrêmement mineurs.

Comme le suggéraient des fuites récentes, Microsoft était bien en train de développer une Xbox Series X blanche. Celle-ci est un peu particulière, empruntant son fonctionnement à la Series S en se passant de lecteur de disque pour être entièrement digitale.

La nouvelle Xbox digitale blanche n’est pas le seul modèle dévoilé par Microsoft. Une Series S, également blanche, et une Series X noire disposant d’un stockage légèrement étendu seront elles aussi bientôt commercialisées (1 To et 2 To respectivement).

Une nouvelle Xbox Series X sans lecteur disque

En somme, le showcase de Xbox n’a rien présenté de très engageant en matière de hardware. Si la branche gaming de Microsoft a été bien plus prolifique question jeu, les machines sur lesquelles les faire tourner ne semblent finalement pas être un véritable refresh de la génération.

Xbox Series X Édition Digitale Stockage : 1 To Couleur : Robot White Prix : 449,99 $/499,99 € Disponibilité : 2024

Xbox Series X Galaxy Black Special Edition Stockage : 2 To Couleur : Galaxy BlackPrix : 599,99 $/649,99 € Disponibilité : 2024

Xbox Series S blanche Stockage : 1 To (augmentation de 0,5 To par rapport au modèle actuel) Couleur : Robot White Prix : 349,99 $/349,99 € Disponibilité : 2024



La Xbox Series X blanche (Robot White) est donc totalement digitale et ne dispose pas de lecteur disque. Jouer sur cette machine se fera donc obligatoirement par le biais du Game Pass de Microsoft ou bien en téléchargeant les jeux sur la console.

Cependant, cette dernière option n’est peut-être pas celle que le géant de Redmond souhaite voir privilégier. En effet, compte tenu du stockage assez limité (1 To), une bibliothèque de jeux trop importante saturerait vite la console.

Le Game Pass et la possibilité de jouer en streaming seraient alors une alternative parfaite. D’autant plus qu’actuellement, l’un des buts premiers de Microsoft est de mettre en avant son service de cloud gaming.

L’avenir des Xbox est-il entièrement dématérialisé ?

Alors que le géant de Redmond souhaite à l’avenir faire de chaque écran une Xbox, son Game Pass serait le nouveau fer de lance de sa stratégie de développement. Avec l’arrivée de cette nouvelle Xbox Series X digitale, Microsoft et Xbox avouent à demi-mot vouloir rendre leur écosystème 100% dématérialisé.

Il faut préciser également qu’un nombre non négligeable de jeux présentés lors du showcase de la firme seront disponibles dès le premier jour sur le service de cloud gaming. Pour rappel, les jeux dématérialisés n’appartiennent pas réellement aux joueurs, ce système s’apparentant plutôt à de la location longue durée.

Qui plus est, la Series X blanche est beaucoup moins chère que sa comparse équipée d’un lecteur disque. Cette nouvelle version devant être vendue 150 euros de moins que le modèle 2 To. (500 euros contre 650 euros).

Cette différence dans la tarification des machines sera sans doute un argument de vente solide. Les joueurs souhaitant profiter des nouvelles exclusivités du studio pourraient se rabattre sur le modèle le moins onéreux même si celui-ci est en vérité inférieur.