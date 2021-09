Microsoft recycle le plastique présent dans les océans pour en faire des souris

Mercredi, pour accompagner le lancement de Windows 11, Microsoft a dévoilé ses nouveaux produits Surface : Surface Laptop Studio, Surface Pro 8, Surface Go 3, Surface Pro X, Surface Duo 2 ; vous pouvez tous les retrouver dans la vidéo en fin d’article et sur cette page. En plus de ces appareils, l’entreprise a présenté quelques accessoires, notamment une souris « en plastique océanique ».

Conçue en collaboration avec SABIC, cette souris est baptisée Ocean Plastic Mouse. Elle est réalisée à partir d’une résine « composée de 20 % de plastique océanique recyclé ». Microsoft explique : « Le plastique océanique recyclé est fabriqué à partir de déchets plastiques récupérés dans les océans et les cours d’eau, nettoyés et transformés en granulés de résine plastique recyclables. Ces granulés recyclés sont intégrés dans le processus de développement des matériaux qui constituent la coque de la souris en plastique océanique ». Naturellement, pour un minimum de cohérence, la firme de Redmond expédie la souris dans une boîte sans plastique. Celle-ci est fabriquée à partir de bois recyclable et de fibres naturelles de canne à sucre.

Une souris 4 boutons vendue 24,99 dollars

Pour le reste, cette Ocean Plastic Mouse est un modèle commun et basique. C’est une souris sans fil à 4 boutons qui mesure 100,4 x 58,2 x 38,3 mm et pèse 84 grammes. Elle se connecte via Bluetooth 5.0 et fonctionne grâce à une pile AA fournie.

Certains verrons sans doute dans cette souris « verte » une grossière manœuvre d’écoblanchiment ; pour les autres, sachez qu’elle est disponible en précommande au prix de 24,99 dollars au Canada et aux États-Unis pour le moment. Elle sera proposée en France et dans d’autres pays à partir du 10 octobre.

La vidéo des appareils Surface présentés le 22 septembre :