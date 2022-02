Minisforum présente un mini-PC en B550 avec GPU dédié ; enfin, si l’on veut…

La machine possède un plateau destiné à accueillir une carte graphique et l’alimentation. Pourquoi pas, seulement ce n’est plus vraiment un mini-PC.

En novembre dernier, Minisforum avait teasé un mini-PC en chipset AMD B550. À l’époque, la marque annonçait une machine compacte dotée d’une carte graphique dédiée et susceptible d’embarquer jusqu’au Ryzen 9 5900X. Si le GPU dédié est toujours d’actualité, le Ryzen 9 5900X ne l’est plus.

Ce mini-PC, qui mesure 16,65 × 15,8 × 6,7 cm, peut héberger n’importe quel processeur AM4, mais dans la limite de 65 W de TDP. Il accepte donc un APU Ryzen 7 5700G à 8 cœurs / 16 threads ou un Ryzen 5 5600X par exemple, mais certainement pas un Ryzen 9 5900 à 12 cœurs / 24 threads dont le TDP est de 105 W.

Minisforum prépare un DeskMini TH50 doté d’un processeur Intel Core i5-11320H

Un GPU dédié certes, mais externe

Concernant le GPU dédié, Minisforum propose en fait un plateau pour carte graphique externe. Comme vous l’avez constaté sur les images, une carte graphique peut effectivement y être installée. L’avantage de cette conception, c’est qu’elle n’impose aucune limite de taille ou de consommation ; l’inconvénient, c’est que le concept du mini-PC en prend un coup.

D’ailleurs, toujours au sujet de ce GPU externe, il se branche en PCIe 3.0 x16 et non en PCIe 4.0. Cela n’aura pas une énorme incidence dans la plupart des usages mais bon, cette limitation est à relever.

En outre, le plateau n’héberge pas seulement la carte graphique mais également l’alimentation, au format ATX ou SFX, qui sert à l’alimenter. Le système dispose de sa propre alimentation (19 V 120 W). Ainsi, avec un APU, ce mini-PC est tout à fait autonome.

Cette conception laisse le champ libre à l’utilisateur, qui peut opter pour la carte graphique et l’alimentation qu’il souhaite. Maintenant, le concept est assez saugrenu au vu de l’encombrement. En pratique, ceux qui ne se soucient guère de l’espace et souhaitent avant tout une configuration musclée avec un GPU balèze ont tout intérêt à partir directement sur une tour classique. Quant à ceux qui n’ont besoin que de manière ponctuelle d’une carte graphique dédiée et qui doivent composer avec des considérations spatiales voire esthétiques, autant qu’ils privilégient un véritable eGPU : le branchement se fait rapidement et le boîtier externe avec la carte graphique offre plus de liberté de mouvement ; il peut facilement être déplacé ou dissimulé.

Sinon, en tant que mini-PC, ce Minisforum en B550 coche toutes les cases des standards de la marque. Il supporte jusqu’à 64 Go de DDR4 (module SO-DIMM), une paire de SSD M.2, un en PCIe l’autre en SATA. La connectique semble bien étoffée avec un port GbE, plusieurs ports Type-A, USB-C, une paire de sorties HDMI, un Display Port, les ports audio…

Toujours pas de date lancement ni de prix pour l’instant.

Sources : VideoCardz, WCCFTech